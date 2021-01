Cuba.- El PP pide a Borrell medidas para proteger a los artistas y periodistas en Cuba tras el incidente con un ministro

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)



El Partido Popular en el Parlamento Europeo ha exigido al Alto Representante de la UE para Politica Exterior, Josep Borrell, que tome medidas para proteger a los periodistas y activistas culturales en Cuba tras el incidente en el que se vio involucrado el ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso.



Durante una protesta de artistas y periodistas ante la sede del Ministerio, el propio Alonso, acompañado de su 'número dos', Alfonso Rojas, avanzó hacia los integrantes de la protesta, momento en el cual el ministro golpeó a un trabajador del 'Diario de Cuba'.



Según ha indicado la portavoz del PP, Dolors Montserrat, este caso se suma a las detenciones y acoso a artistas, activistas y periodistas de la isla. Por ello piden una valoración de lo sucedido al jefe de la diplomacia europea y quieren que dé explicaciones sobre las medidas en apoyo a las reivindicaciones de los movimientos culturales en Cuba ante el acoso de las autoridades.



En este sentido, el PP pide "medidas de presión" al Alto Representante para que La Habana "entienda que la represión no puede seguir siendo la respuesta a los anhelos de libertad y democracia del pueblo cubano".



A juicio de los 'populares', la represión de esta semana prueba "la inexistencia del diálogo sobre Derechos Humanos" previsto en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba.



Cuba ha acusado a los artistas de "sabotear" el diálogo y ha advertido de que "no aceptará presiones de mercenarios". La versión de las autoridades es que hasta tres veces solicitó una reunión con los manifestantes, que "no aceptaron y provocaron", acusándoles de organizar un "show mediático".



De su lado, el colectivo cultural ha sostenido que no se negaba a entrar en el Ministerio, pero antes pedía la retirada de las fuerzas de seguridad. Así, los artistas han acusado a la Policía de actuar con violencia para reprimir una protesta pacífica que venía ya precedida de varias detenciones y reclusiones domiciliarias, según el portal '14ymedio'.