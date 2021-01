Coronavirus.- La Efpia pide a Europa que no restrinja ni frene las exportaciones de las vacunas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Federación Europea de la Industria Farmacéutica Innovadora (Efpia, por sus siglas en inglés) ha pedido a la Comisión Europea y a los países que no restrinjan ni frenen las exportaciones de las vacunas contra el coronavirus.



"Si algún mecanismo no permite la automatización completa en el despacho de exportaciones, o va más allá de la transmisión de información objetiva que cumpla con las expectativas de transparencia, esto correría el riesgo de siendo una restricción a las exportaciones y socavaría el suministro de vacunas en Europa y en todo el mundo", ha dicho la organización.



En este sentido, ha recordado que las cadenas de suministro globales son clave para entregar vacunas que protejan a los ciudadanos contra COVID-19. Por ello, ha insistido en la importancia de que las medidas propuestas por la Comisión y los estados miembro no restrinjan, frenen ni tengan otros efectos negativos sobre las exportaciones de vacunas o la importación de suministros clave para la fabricación de vacunas.



"Arriesgar medidas de represalia de otras regiones en este momento crucial de la lucha contra COVID-19 no es lo mejor para nadie", han zanjado desde la Efpia.