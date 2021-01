Coronavirus.- Dinamarca prorroga hasta el 28 de febrero las restricciones para frenar la COVID-19

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Dinamarca ha prorrogado hasta el 28 de febrero las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus en el país.



La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha anunciado este jueves la extensión de las medidas y ha precisado que la decisión se ha tomado con motivo de la cepa británica.



"La nueva mutación se está extendiendo, incluso con las restricciones que se aplican ya en Dinamarca", ha lamentado, según informa The Local DK.



Las restricciones incluyen, entre otras medidas, el cierre de todas las tiendas que no vendan alimentos o productos esenciales, el cierre de escuelas y universidades y la promoción del teletrabajo, siempre que sea posible. Además, las reuniones en lugares públicos no pueden exceder las cinco personas.



No obstante, se estudiará la posibilidad de que los niños de hasta cuatro años puedan volver a los colegios antes del 28 de febrero.



Hasta el momento, en Dinamarca se han detectado más de 770 casos de la variante británica, mientras el total de casos desde el inicio de la pandemia es de 197.208 y las muertes llegan a 2.071, según la Universidad Johns Hopkins.