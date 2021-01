Coronavirus.- Brasil supera los nueve millones de casos de coronavirus y los 221.500 fallecidos

El presidente Bolsonaro afirma que Brasil es "un pueblo fuerte" que "no teme al peligro"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este lunes de que 9.058.687 personas han contraído ya la enfermedad del coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos asciende a los 221.547.



En las últimas 24 horas, se han diagnosticado otros 61.811 contagios y se han confirmado 1.386 muertes más. Del total de casos acumulados hay 7.923.794 que son altas hospitalarias.



Pese a la cifras, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha defendido que no es necesario retomar medidas de confinamiento, puesto que el pueblo brasileño es "fuerte" y "no teme al peligro".



"La política de cerrar todo no funcionó. Los más vulnerables son los ancianos y los que sufren enfermedad, el resto tienen que trabajar. El confinamiento nos lleva a la miseria", ha defendido.



"Yo siempre he dicho que la economía va de la mano de la vida. La vida sin recursos y sin empleo se vuelve muy difícil", ha apuntado el presidente brasileño durante el acto de inauguración de un puente que une los municipios de Propriá y Puerto Real del Colegio, en el noreste del país.



LA JUSTICIA CANCELA LA REAPERTURA DE ESCUELAS EN SAO PAULO



Mientras tanto, las autoridades judiciales han detenido la reapertura de las escuelas en Sao Paulo prevista para la próxima semana en los centros privados y dentro de dos en la red pública, debido al empeoramiento de la situación en el estado, que cuenta con más de 1,74 millones de casos acumulados y cerca de 52.500 muertes.



No obstante, el Gobierno de Sao Paulo ya ha anunciado que apelará esta decisión, puesto que "contraviene" el plan estatal decretado el pasado mes de diciembre, informa el diario 'Estadao'.



El secretario de Educación de Sao Paulo, Rossieli Soares, ha remarcado que si bien "la prioridad es la seguridad y la salud de todos los estudiantes y docentes", también lo es "el derecho a la educación, la seguridad alimentaria y la salud mental de todos los estudiantes".



De acuerdo con la última actualización del semáforo epidemiológico elaborado por el Gobierno de Joao Doria, todos los municipios y regiones de Sao Paulo están bajo el color rojo y naranja, las fases que evidencian mayor incidencia de la pandemia.



PLAN DE VACUNACIÓN



Por otro lado, la alianza de medios de comunicación surgida para contrarrestar la que consideraban información sesgada llegada desde el Gobierno de Bolsonaro ha informado este jueves que Brasil ha logrado vacunar hasta el momento a más de 1,5 millones de personas, según la información recopilada de las distintas secretarias estatales.



El estado de Sao Paulo es quien más dosis ha repartido, cerca de 307.000, seguido de Río de Janeiro, con algo más de 157.000, y Bahía, con 137.700.