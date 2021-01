Colate desvela que Isabel Pantoja trataba mal e insultaba al equipo de 'Supervivientes'

MADRID, 29 (CHANCE)



Colate se ha colado en directo en 'Sálvame Diario' para hablar de la guerra que hay abierta entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera y su testimonio nos ha dejado de piedra porque ha dibujado una realidad de la personalidad de la cantante que, aunque nos la imaginábamos, no creíamos que se había comportado de esta manera en 'Supervivientes'. En mayor medida ha hablado de cómo fue su experiencia en la isla con la reina de copla y ha explicado detalles más íntimos de cómo se comportó con el equipo del programa.



En sus declaraciones para el programa desde Miami, Colate ha asegurado que Isabel Pantoja maltrataba al equipo de Supervivientes. Fueron muchas las veces que intentó abandonar el programa y cuando los profesionales del reality la atendían, ésta se comportaba muy mal con ellos y además les insultaba.



Un testimonio que nos ha dejado muy sorprendidos porque, aunque nos esperábamos esta actitud por parte de Isabel Pantoja, ya que no es la primera vez que actúa con prepotencia, no sabíamos que se gastaba ese genio con los trabajadores de Supervivientes que hacen que el programa vaya perfectamente.



Colate ha aprovechado su videollamada con el programa para asegurar que echa mucho de menos España y ha mandado un mensaje a Isabel Pantoja y Kiko, esperan que entierren el hacha de guerra lo antes posible porque no le gusta que madre e hijo tengan esta guerra abierta. Lo cierto es que no creemos que esto suceda, al menos por el momento, porque el dj se sienta de nuevo el domingo en el Deluxe para hablar sobre nuevos datos.