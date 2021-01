Cervera define al Atlético como el "más fuerte" y el "más fiable"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Cádiz, 29 ene (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha declarado este viernes que su equipo debe “hacer más daño” a los contrarios y, sobre el Atlético de Madrid, su rival del domingo en el Carranza, ha destacado que es el equipo “más fuerte, más fiable, el que menos goles recibe".

"Hay que ver si hace algo mal, si es que lo hace”, afirmó sobre el Atlético de Madrid Cervera, quien manifestó en conferencia de prensa que ante los colchoneros desea “competir bien” y recordó que el partido de la jornada anterior en Sevilla “dejó malas sensaciones”, tras caer por 3-0.

“Hubo 35 minutos, antes de encajar el primer gol, en los que estuvimos defendiendo a nuestra manera, pero no hacemos daño como lo hacíamos antes”, lamentó el técnico del Cádiz.

Cervera reclamó hacerle “más daño” a los adversarios, “sea a balón parado, sea con menos toques” y pidió que el Cádiz se “acerque más al área rival”.

Para Cervera, la clave del encuentro se enmarca en que el Atlético de Madrid “no marque pronto” y pidió que el partido “se haga largo” porque si el conjunto del argentino Diego Simeone “marca gol, con la fiabilidad que tiene atrás nos obligará a hacer otras cosas”.

Ante el inminente cierre del mercado de fichajes, Álvaro Cervera se mostró esperanzado con la llegada de “dos jugadores” nuevos, a los que se uniría el delantero serbio Ivan Saponjic, cedido por el Atlético de Madrid y que no jugará contra los colchoneros por no tener ficha.

“Los dos jugadores quieren venir”, anticipó Cervera, que espera que alguno de los descartes de la plantilla acepte alguna oferta para marcharse, ya que el Cádiz actualmente no tiene fichas libres.

El conjunto gaditano tiene la duda para recibir al líder del centrocampista Álex Fernández, por unos problemas físicos que se terminarán de evaluar este sábado en el último entrenamiento programado. EFE

