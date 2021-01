Carrasco y Hermoso no entrenan por resultados no concluyentes en los test

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dirige un entrenamiento. EFE/ Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Majadahonda (Madrid), 29 ene (EFE).- El extremo belga Yannick Carrasco y el central Mario Hermoso no formaron parte del entrenamiento matinal de este viernes del Atlético de Madrid, debido a que ambos tuvieron unos resultados no concluyentes en los test de la COVID-19 y se han sometido a una nueva prueba.

Por precaución, los dos futbolistas no saltaron al césped junto a sus compañeros en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid en Majadahonda, al oeste de la capital, donde la mayoría de los jugadores iniciaron el entrenamiento con mascarillas, aunque luego se las fueron quitando conforme avanzó la sesión.

A la espera de obtener el resultado de la segunda prueba, ambos futbolistas son duda para el duelo del próximo domingo contra el Cádiz (16.15 horas, -1 GMT) en el Ramón de Carranza.

El resto de futbolistas rojiblancos se ejercitaron con normalidad, en una sesión programada con una parte de diferentes ejercicios con balón y con una parte en la que un grupo de jugadores ensayó con el entrenador argentino Diego Pablo Simeone varios movimientos ofensivos y defensivos.