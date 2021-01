Brasil.- Al menos 175 mujeres transexuales fueron asesinadas en Brasil en 2020

29/01/2021 Bandera transgénero SOCIEDAD SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL RON ADAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Al menos 175 mujeres transexuales fueron asesinadas en Brasil durante el año 2020, una cada dos días, según ha denunciado la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA).



El informe señala que por primera vez desde que se comenzó a detallar este registro en 2018 todas las víctimas han sido mujeres. La cifra de asesinatos ha sido también la más alta desde entonces.



ANTRA ha precisado que el 78 por ciento de las víctimas eran mujeres negras, el 72 por ciento trabajaba como prostitutas en la calle, el 56 por ciento tenía entre 15 y 29 años, mientras que el 77 por ciento de ellas presentaron signos de crueldad.



Brasil es el tercer país del mundo que más violencia ejerce sobre este colectivo después de México y Estados Unidos, según el estudio que la ONG Transgender Europe (TGEU) realiza en 71 países.



ANTRA ha explicado que sus datos se basan en los estudios y las investigaciones llevadas a cabo por los distintos colectivos LGTBI de Brasil, puesto que no hay cifras oficiales al respecto, por lo que las cifras podrían ser incluso mayores.



A su vez, lamentan que las autoridades no estén investigando estos hechos, lo que es una evidencia, afirman, "de la 'LGBTIfobia' institucional" que existe en Brasil, pesa a que en 2019 el Tribunal Supremo decretó la homofobia y las transfobia como delitos de odio.



Sao Paulo es el estado en el que más casos se han registrado, 29, seguido de Ceará, en el noreste de Brasil, con siete asesinatos menos. En 2020 se produjo un aumento de este tipo de crímenes en hasta once estados.



Entre los posibles victimarios, hay 38 sospechosos de haber cometido alguno de estos crímenes. El 46,5 por ciento de ellos son hombres, mientras que otro 4,5 por ciento son mujeres, tanto cis como trans. De la otra mitad no se tienen datos.



Por otro lado, el 72 por ciento de las víctimas no conocía a los supuestos asesinos, quienes en un 47 por ciento de los casos utilizaron armas de fuego para cometer estos homicidios, según detalla el informe de ANTRA, desgranado por la red Globo.



ANTRA también destaca que la crisis del coronavirus ha golpeado especialmente al colectivo, puesto que según sus investigaciones, el 90 por ciento de él vive de la prostitución, por lo que han tenido que seguir trabajando en las calles durante la pandemia, ya que menos del 30 por ciento han podido acceder a algún tipo de ayuda pública.