Bielorrusia.- Lukashenko denuncia planes para doblegar a Bielorrusia y Rusia y rechaza cualquier injerencia en el país

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukasehenko, ha denunciado este viernes planes para doblegar a su Gobierno y a Rusia y ha rechazado cualquier tipo de injerencia, antes de resaltar que "la soberanía no es sólo preservar el Estado, sino una ambición nacional".



"No nos hemos arrodillado, no nos hemos rendido ante nadie, y por eso ponen tanta presión sobre nosotros. Han empezado a hacer lo mismo con Rusia", ha sostenido, según la agenda bielorrusa de noticias Belta. "Creo firmemente que esta tierra os pertenece a vosotros y a nadie más", ha señalado durante un acto con estudiantes.



"Nunca creeré que hemos educado a una generación de bielorrusos independientes que sueñan con políticos extranjeros determinando su futuro", ha manifestado. "El hecho de que me hayáis invitado a esta conversación fortalece mis creencias", ha agregado.



Por otra parte, ha indicado que su investidura se llevó a cabo en secreto debido a las informaciones sobre planes para un posible ataque con cóctel molotov contra un autobús con diputados, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



Así, ha resaltado que las autoridades apuntaron a una posible "provocación" de cara a la investidura. "Lanzarían un cóctel molotov dentro del autobús, rompiendo la ventanilla", ha explicado. "¿Qué tenía que hacer yo? Hice lo que pude", ha zanjado.



Lukashsenko juró el cargo el 23 de septiembre sin un anuncio previo durante un acto en el Palacio de la Independencia, un acto que no fue televisado y que tuvo lugar en medio de las protestas contra él y las denuncias de la oposición sobre un presunto fraude en las últimas elecciones.



Las protestas comenzaron después de una disputada elección presidencial que según las autoridades le dio a Lukashenko una victoria aplastante con más del 80 por ciento de los votos. El mandatario ha gobernado durante un cuarto de siglo y, a menudo, se le conoce como el último dictador de Europa.



La oposición ve a Svetlana Tijanovskaya como la verdadera ganadora de la votación, algo que han denunciado desde hace meses en las calles. La opositora se encuentra fuera del país y ha reclamado en varias ocasiones que se reconozca su victoria en las urnas.