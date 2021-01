Biden dice que se debe actuar "ahora" en paquete estímulo por COVID-19

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que el Congreso debe tomar medidas inmediatas sobre su propuesta de ayuda de 1,9 billones de dólares para el COVID-19, y añadió que la mayoría de los economistas creen que es necesario un estímulo económico adicional.

"Tenemos que actuar ahora", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca. "Hay un consenso abrumador entre los economistas de que este es un momento único y el costo de la inacción es alto".

Biden habló mientras los demócratas que controlan el Senado y la Cámara de Representantes se preparaban para dar los primeros pasos la semana que viene hacia la entrega de nueva ayuda a personas y empresas que se tambalean por una pandemia que ha dejado más de 433.000 muertos en el país.

El Congreso aprobó el año pasado una ayuda de 4 billones de dólares para paliar las consecuencias del COVID-19.

Con los 100 escaños del Senado divididos al 50% y la vicepresidenta Kamala Harris ejerciendo el voto de desempate, los demócratas se preparan para usar una herramienta llamada "reconciliación" que permitiría a la cámara aprobar el alivio con una mayoría simple. Debido a las reglas del Senado, la legislación suele requerir 60 votos para ser aprobada.

"No hay tiempo para retrasos", dijo Biden. "Podríamos acabar con 4 millones de empleos menos este año (...). Podríamos tardar un año más en volver al pleno empleo si no actuamos y no lo hacemos ahora".

(Reporte de Steve Holland y David Morgan; Editado en español por Javier Leira)