Bancos mexicanos alegan "sana competencia" tras sanción por acuerdos ilegales

México, 28 ene (EFE).- La Asociación de Bancos de México defendió este jueves que ha actuado "siempre en favor de la libre y sana competencia" tras las multas impuestas a principios de semana por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a siete entidades por "acuerdos ilegales".

"Esta asociación se ha manifestado y ha actuado siempre en favor de la libre y sana competencia en el sector financiero, y así lo seguirá haciendo", aseguró la organización en un comunicado, pese a negarse a "hacer comentarios" sobre la sanción para "no inmiscuirse en los asuntos internos de los asociados".

Los banqueros mexicanos describieron las investigaciones de la Cofece y la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como "profundas y cuidadosas, con un análisis minucioso de cantidades muy relevantes de información".

La asociación aseveró que todas las entidades integrantes están "comprometidas con el apego a la transparencia y legalidad" y sostuvo que las autoridades reguladoras "deben preservar su autonomía y su facultad investigadora" para mantener "un sector financiero robusto".

El comunicado de la Asociación de Bancos de México llegó después de que el lunes la Cofece impusiera multas a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA México, J.P. Morgan y a 11 personas físicas ('traders') por alterar los precios de valores gubernamentales.

El organismo regulador probó que esos siete bancos y los 11 "traders" pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio, o no comercializar ni adquirir ciertos papeles de deuda gubernamental.

Según el organismo, la conducta afectó algunas operaciones del mercado secundario de valores gubernamentales entre 2010 y 2013.

De acuerdo con la investigación, el daño estimado es de 29 millones de pesos (unos 1,45 millones de dólares, a precios actuales) y la multa a pagar por los responsables suma un total de 35,7 millones de pesos (unos 1,8 millones de dólares).

La decisión de la Cofece recibió rápidamente una respuesta de entidades financieras implicadas, como BBVA o el Santander.

El BBVA, el mayor banco de México, dijo estar "comprometido con el cumplimiento de la legalidad en todos los procesos que realizamos" y por ello cuentan con un sistema de vigilancia interna "muy robusto" para vigilar el funcionamiento de la empresa.

"BBVA México considera que la libre competencia constituye uno de los principios esenciales del buen funcionamiento del mercado. Esto debe resultar siempre en beneficio del desarrollo, el progreso y el bienestar de la sociedad, principalmente de nuestros clientes, empleados y accionistas", dijo en un comunicado.

Y aseguró que ha "cooperado" con la Cofece aportando toda la información requerida para sustentar sus investigaciones y análisis.

"En BBVA México tenemos una interpretación diferente a la que la Cofece ha llegado en las conclusiones que ha hecho públicas con su resolución, misma que respetamos y que seguiremos analizando con profundidad", concluyó la institución.

Mientras que el banco Santander dijo "no aceptar las imputaciones" del órgano de competencia.

"Por lo que habrá de recurrir a los tribunales federales a fin de combatir legalmente esta determinación ya que no participó en prácticas monopólicas absolutas, ni obtuvo beneficio alguno, de los supuestos arreglos referidos por la Cofece", subrayó.