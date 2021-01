AMP2.- Rusia.- Navalni urge a sus partidarios a protestar y a "no tener miedo" ante las movilizaciones del domingo

La Fiscalía alerta de la "responsabilidad legal" que acarrean estas manifestaciones



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalni ha instado a sus seguidores y partidarios a "no tener miedo" y salir de nuevo a las calles de Rusia para protestar por la "arbitrariedad y corrupción" del Gobierno del país de cara a la nueva jornada de movilizaciones prevista para el domingo.



"Salid y no tengáis miedo", ha escrito Navalni en un mensaje publicado en la página web de su equipo, donde ha recalcado que "nadie quiere vivir en un país donde gobiernan la arbitrariedad y la corrupción". "Tenemos la mayoría de nuestro lado", ha agregado.



Ante esta nueva convocatoria, el Kremlin ha intensificado la represión en las últimas horas y entre los detenidos figuran el hermano del dirigente, Oleg Navalni, así como los activistas Liubov Sobol y Anastasia Vasilieva, para los que se ha dictado una reclusión de al menos 48 horas.



Asimismo, la Policía ha presentado cargos este viernes contra Leonid Volkov, uno de los asistentes de Navalni, por supuestamente medir a menores de edad que participaran en las manifestaciones del 23 de enero, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



El Comité de Investigación de Rusia ha indicado que Volkov ha sido imputado por un vídeo "en el que el jefe de la red de sedes regionales de Alexei Navalni, Leonid Volkov, llama a los menores a participar en acciones ilegales".



La portavoz del organismo, Svetlana Petrenko, ha señalado que a raíz de las pruebas, así como de un estudio lingüístico, la investigación ha determinado que Volkov estuvo detrás del vídeo, antes de señalar que el hombre figura "en la lista de buscados".



El pasado fin de semana, manifestaciones a nivel nacional pidieron la liberación del político ruso y, según las estimaciones del organismo pro Derechos Humanos, unas 3.700 personas fueron detenidas el sábado en distintos puntos de Rusia, entre ellas más de 1.400 en Moscú y más de 550 en San Petersburgo. Más de 40 personas resultaron heridas en estas protestas, que carecían de permiso oficial.



LA FISCALÍA HABLA DE "RESPONSABILIDAD PENAL"



La Fiscalía rusa ha alertado de la "responsabilidad penal" que acarrean este tipo de protestas y disturbios y ha incidido en que las manifestaciones previstas para este sábado no están autorizadas.



"Si en los actos públicos se registran provocaciones e intentos de violencia, tales acciones pueden catalogarse como delitos tipificados en el artículo 212 del Código Penal de la Federación de Rusia", ha aseverado el ente en un comunicado.



Así, ha recordado que "organizar disturbios acompañados de violencia, destrucciones, incendios, uso de armas y resistencia armada a las fuerzas del orden se castiga con una pena de entre ocho y 15 años de prisión". Por otra parte, la participación en actos catalogados como "desorden público" se penaliza con condenas de entre tres y ocho años de cárcel.



Además, los fiscales han pedido a Roskomnadzor, el organismo ruso regulador de las comunicaciones, que bloquee cualquier llamamiento en Internet a participar en manifestaciones que no hayan sido aprobadas por las autoridades.



Navalni fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Moscú tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento --del que el destacado opositor culpa directamente al presidente del país, Vladimir Putin--, a lo que ha sucedido la represión de protestas a su favor y la detención de miles de manifestantes los últimos días.



Putin ha rechazado cualquier responsabilidad de las autoridades rusas en el supuesto envenenamiento sufrido por Navalni y ha apelado al "marco de la ley" para la convocatoria de cualquier movilización a favor del opositor en el país euroasiático.