AMP.- Túnez.- El informe técnico concluye que la carta enviada a Saied "no contiene ninguna sustancia sospechosa"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La subdirección de Laboratorios Penales y Científicos del Ministerio del Interior de Túnez ha concluido en su informe técnico que la carta enviada al presidente del país, Kais Saied, "no contenía ninguna sustancia sospechosa".



Según la información recogida por la agencia estatal tunecina de noticias, TAP, la carta, en concreto, "no contenía ninguna sustancia psicoactiva, tóxica o explosiva".



Durante la jornada, la Presidencia de Túnez ha confirmado que dos personas han resultado afectadas por la carta y ha agregado que una de ellas ha tenido que ser ingresada en un hospital militar "debido a un repentino deterioro de su salud".



Fuentes de la Presidencia señalaron el jueves que la carta fue abierta en la tarde del miércoles por una empleada del Palacio de Cartago, tras lo que la Presidencia ha detallado que son dos los afectados, incluida la jefa de la oficina de Presidencia, quien ha sido ingresada.



Así, ha resaltado que la carta no tenía inscripciones, más allá de una indicación de que su destinatario era el presidente, y ha apuntado que ambas personas empezaron a sentirse mal tras su apertura. La Presidencia ha recalcado que Saied se encuentra bien.



Por otra parte, ha manifestado que en un primer momento decidió no hacer pública la situación para no generar alarma y ha añadido que lo hizo después de que varios medios locales se hicieran eco del suceso, según TAP.



La Presidencia ha mostrado además su apoyo a la libertad de expresión y ha mostrado su "sorpresa" por la citación a declarar a un periodista que difusión la noticia, especialmente "mientras los responsables de este acto inútil siguen siendo desconocidos".



El incidente ha tenido lugar en medio de las movilizaciones contra la crisis económica en el país, que han llevado al primer ministro, Hichem Mechichi a remodelar su Gobierno. Los cambios en el Ejecutivo fueron aprobados el miércoles por el Parlamento.



El Gobierno tunecino ordenó la semana pasada el despliegue del Ejército en varias provincias del país tras los incidentes en varias ciudades, incluida la capital, Túnez, ante lo que las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de personas por su presunta participación en los mismos.



Las protestas estallaron el 15 de enero ante la decisión de las autoridades de imponer un nuevo toque de queda y un confinamiento de cuatro días a causa del repunte de casos de coronavirus y a raíz de la publicación en Internet de un vídeo en el que se puede ver a un agente de la Policía agrediendo a un civil.



La oleada revolucionaria de la 'Primavera Árabe' ha tenido a Túnez como el escenario de los mayores progresos, si bien los sucesivos gobiernos han sido incapaces de mejorar la situación económica, afectada por el descenso del turismo a raíz de los atentados de 2015 y la pandemia de coronavirus. Asimismo, la población permanece desencantada con la falta de avances y el aún muy elevado desempleo.