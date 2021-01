AMP.- Italia.- Mattarella se inclina por lograr un "gobierno en mayoría" en Italia con la coalición que apoyaba a Conte

El M5S señala que Conte es el "único capaz de liderar Italia seriamente" y la Liga vuelve a pedir elecciones



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico, "verificar" si puede lograrse un "gobierno en mayoría" sobre la base de los partidos que apoyaban el Ejecutivo de coalición del primer ministro en funciones, Giuseppe Conte.



Al finalizar la ronda de consultas que Mattarella había convocado para decidir el camino a seguir en plena crisis política en Italia, el jefe de Estado ha comparecido ante los medios y ha subrayado la "necesidad" de que Italia tenga un Gobierno "pronto", al tiempo que se ha referido a la "posible confirmación de la mayoría actual".



Tras una breve reunión con Fico en el Palacio del Quirinal, el presidente de la Cámara de Diputados ha confirmado que Mattarella le ha encargado "verificar la perspectiva de una mayoría parlamentaria a partir de los grupos que apoyaron al Gobierno anterior", según ha informado la prensa italiana.



Fico, que ha trasladado que en "los próximos días" se entrevistará con los líderes de estas fuerzas políticas, tendrá que informar a Mattarella el martes.



Conte presentó el martes su dimisión a Mattarella y permanecerá en funciones hasta que se aclare el escenario político. El detonante de la crisis ha sido la división en el seno de la coalición gobernante --formada por Italia Viva, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD)-- después de que las discrepancias en torno al destino de los fondos de recuperación europeos colmasen la paciencia del líder de Italia Viva, Matteo Renzi, que decidió el 13 de enero romper la alianza y sacar a sus dos ministras. El Gobierno de Conte quedaba así en minoría.



Las conversaciones con los partidos políticos han finalizado este viernes y han acudido el M5S y la coalición de partidos de centro-derecha, la Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia.



El Movimiento 5 Estrellas (M5S) ha reiterado su apoyo a Conte subrayando que es el "único capaz de liderar Italia seriamente", mientras la Liga ha vuelto a pedir elecciones para que el país tenga un gobierno "cohesionado y fuerte".



"Para el M5S, la única persona capaz de liderar seriamente al país en esta fase es Giuseppe Conte", ha aseverado el líder de la agrupación política, Vito Crimi, a la salida de su reunión en el Palacio del Quinal. A su juicio, Conte, "durante el último año, en condiciones serias y difíciles, ha mostrado sentido de equilibrio, capacidad de decisión y espíritu de síntesis".



En este sentido, ha censurado la actual crisis política, como ha hecho en los últimos días, haciendo hincapié en que las razones de la misma son "incomprensibles" para la agrupación "y para los ciudadanos".



No obstante, según fuentes citadas por la agencia de noticias italiana Adnkronos, el M5S se ha mostrado dispuesto a no vetar a Italia Viva y Renzi durante su reunión con Mattarella.



Renzi, según la prensa italiana, habría sugerido al presidente durante su turno en el Quirinal su aprobación a la designación de un candidato "exploratorio" para verificar si el M5S y el PD aún quieren formar una mayoría con Italia Viva. Eso sí, se negó a que la primera opción para el cargo sea Conte.



El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha trasladado tras la reunión que la coalición de centro-derecha ha comunicado al mandatario italiano su predisposición a "disolver" las cámaras y celebrar elecciones anticipadas.



Salvini, subrayando la "absoluta complicidad" de los partidos de este espectro ideológico, ha destacado que los miembros de la coalición "se han reservado, en caso de que no se celebren elecciones, evaluar con el mayor respeto todas las decisiones que constitucionalmente correspondan al jefe de Estado tras el resultado de las consultas en curso".



"La crisis, provocada por las riñas, la vanidad y los intereses personales de los gobernantes necesita una solución rápida y eficaz", ha remachado Salvini.



ESCENARIOS



Además de la opción de recurrir de nuevo Conte, cabe también la posibilidad --aparentemente lejana-- de que se negocie una mayoría alternativa o que incluso se plantee una administración liderada por un tecnócrata, como ya ocurrió en 2011 con Mario Monti. Si no hay acuerdo, Italia se vería abocada a convocar elecciones anticipadas.



El M5S y el PD ya se han expresado en contra de esta posibilidad, a favor de la cual hablan, entre otros, el líder de la Liga, Matteo Salvini. No en vano, su partido figura como favorito en todos los sondeos recientes sobre intención de voto y tiene opciones de encabezar un futuro gobierno de derechas tras su etapa como ministro del Interior en el primer gabinete de Conte.



Desde el partido conservador italiano Forza Italia, su líder, Silvio Berlusconi, ha planteado la opción de un gobierno de "unidad nacional" o, como alternativa, la convocatoria de elecciones anticipadas como salida a la crisis política que vive el país, aunque el martes aseguró que aún no se habían producido contactos.