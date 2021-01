AMP.-Afganistán.- Talibán dicen que el Gobierno "es el único obstáculo" y recalcan su compromiso con el acuerdo con EEUU

21/09/2020 Miembros de los talibán POLITICA ASIA ASIA AFGANISTÁN ORIENTE PRÓXIMO INTERNACIONAL PPI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Advierten de que reanudarán los ataques contra las fuerzas de EEUU si no se retiran en el plazo acordado



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Los talibán han afirmado este viernes que el Gobierno de Afganistán "es el único obstáculo" en las conversaciones de paz que se desarrollan en la capital de Qatar, Doha, y han recalcado su compromiso con el acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 con Estados Unidos.



Abbas Stanekzai, uno de los principales miembros de la delegación negociadora de los insurgentes, ha resaltado que Ghani "ha hecho distintas declaraciones" sobre el proceso de paz. "Incluso en una dijo que si se establece un nuevo Gobierno, debe ser el líder, el presidente", ha denunciado.



"Puede verse que (el Ejecutivo) está presionando a la OTAN y Estados Unidos para que se prolongue el Gobierno", ha sostenido, antes de apuntar a una "falta de sinceridad" de Kabul que se revelaría en que "no han dado total autoridad" a su delegación en las conversaciones.



Asimismo, Stanekzai ha recalcado que los talibán están decididos a aplicar sus compromisos en el acuerdo con Washington y ha dicho que hay contactos "regulares" con las autoridades estadounidenses, según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



"La revisión del acuerdo es su asunto interno. Esperamos que los estadounidenses sigan en el acuerdo de paz firmado en Doha. Es una buena oportunidad para los estadounidenses. Va a su favor", ha zanjado el negociador de los insurgentes.



Stanekzai ha incidido además en que el acuerdo busca dar a las tropas "invasoras" una "salida segura" y ha agregado que los talibán esperan que la "revisión" del acuerdo por parte del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, no provoque alteraciones en el mismo.



"En la historia de Afganistán, nadie dio un camino seguro a las tropas extranjeras invasoras, así que esta es una buena oportunidad para los estadounidenses", ha recalcado. "Esperamos que cuando lo revisen (el acuerdo) lleguen a esta misma conclusión", ha reiterado.



"Si siguen en Afganistán tras esto (la fecha límite fijada en el acuerdo de paz) también les mataremos, independientemente de si hay recompensas o no", ha manifestado Stanekzai, quien ha rechazado la veracidad de las informaciones sobre supuestas recompensas ofrecidas por Rusia por la muerte o captura de militares estadounidenses.



Así, ha manifestado que los talibán "no necesitan que nadie les dé recompensas por matar a estadounidenses". "Los estadounidenses son invasores y les hemos estado matando desde 2001", ha argüido, tal y como ha recogido la emisora estadounidense Voice of America.



COMPROMISO CON EL ACUERDO



Por su parte, el portavoz de la oficina política de los talibán en Doha, Mohamad Naim, ha destacado que el grupo inusrgente "está totalmente comprometido con las cláusulas del acuerdo de Doha" y ha incidido en que "las están cumpliendo".



"La aplicación del acuerdo de Doha es la única solución al conflicto. Pedimos a Estados Unidos que cumpla totalmente el acuerdo", ha dicho, después de que el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, manifestara que los talibán "no están cumpliendo" su parte y recalcara que la retirada de tropas en mayo depende de ello.



Kirby matizó que Estados Unidos continúa comprometido en su salida de Afganistán pero reconoció que si los talibán siguen "sin cumplir con sus compromisos de renunciar al terrorismo y detener los ataques violentos es muy difícil saber qué camino tomar para llegar hasta el acuerdo negociado".



Washington también ha denunciado esta semana que la organización terrorista Al Qaeda "está ganando fuerza" en Afganistán mientras "sigue operando bajo la protección de los talibán", quienes han rechazado "en firme" estas acusaciones, basadas en "información falsa".



Las autoridades de Afganistán han acusado en varias ocasiones a los talibán de mantener sus lazos con Al Qaeda pese al acuerdo de paz con Estados Unidos, lo que ha sido rechazado por el grupo insurgente, que ha defendido que la organización terrorista "no tiene presencia" en el país.



Sin embargo, Kabul ha anunciado la muerte de varios miembros del grupo en los últimos meses, incluido el jefe de medios de la organización terrorista Al Qaeda y, según varios expertos en terrorismo, segundo al mando del grupo, el egipcio Abú Muhsin al Masri.