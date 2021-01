América vuelve a blindarse por el temor a las variantes de la covid-19

En la imagen, en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Redacción Internacional, 29 ene (EFE).- América, la región más afectada del mundo por la covid-19, con unos 45 millones de contagios y más de un millón de muertes, volvió a endurecer sus medidas de movilidad ante el temor a tres variantes del virus que se han detectado en al menos 14 países del continente.

"Se han detectado tres nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 en 14 países de las Américas, lo cual ha generado preocupación por la posible mayor propagación y gravedad de los casos de covid-19 en la región", señala la Actualización Epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicada este viernes.

LATINOAMÉRICA: 18 MILLONES DE CASOS Y 583.000 MUERTES

El renovado blindaje tiene lugar mientras avanzan los planes de vacunación en una región que se mantiene como la más devastada por la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó este viernes que el total global de casos asciende a 100,8 millones y el de muertes a 2,17 millones.

América, con casi 45 millones de casos, y Europa, con 33 millones, siguen siendo las regiones más afectadas por el coronavirus, pero ambas muestran una reducción en contagios diarios desde hace más de 15 días, lo que no se traduce aún en la curva de fallecimientos por jornada, aún en niveles muy altos.

La misma tendencia a la baja la muestran los países con más casos absolutos: EE.UU. (25,8 millones de casos), India (10,7 millones), Brasil (9 millones), Rusia (3,7 millones) y Reino Unido (3,7 millones), que ya está en niveles de contagios diarios similares a los que tenía antes de descubrirse la variante británica.

En tanto en Latinoamérica, después de Brasil, las naciones con más contagios son Colombia (2 millones), Argentina (1,9 millones) y México (1,8 millones).

Así, el continente suma casi 45 millones de casos y más de un millón de muertes. Y de esta cifra, Latinoamérica reporta unos 18,4 millones de contagios y más de 583.000 decesos.

ALERTA POR LAS VARIANTES

La alerta continental de la OPS se debe a que "se ha documentado que las personas infectadas con la variante VOC 202012/01 (la británica) presentan mayor riesgo de morir", mientras la variante 501Y.V2 (la sudafricana) "está asociada con una carga viral más alta, lo que podría sugerir un potencial mayor de transmisibilidad".

Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes de la OPS, matizó que "que al parecer no se ha generado transmisión comunitaria en la región de las Américas hasta el momento" de esas dos variantes y "los casos parecen limitarse, por ahora, a personas que viajan desde ambos países o conectadas con personas que viajan desde los mismos".

En tanto, la tercera variante, detectada en el estado brasileño de Amazonas, es más predominante a nivel local.

Según el experto, los investigadores han sugerido recientemente un vínculo con el incremento de hospitalizaciones observado durante las últimas semanas en Manaos, capital del Amazonas, "pero aún es temprano para sacar conclusiones sobre la intensidad de la asociación entre la aparición de la variante y la dinámica reciente de la transmisión".

NUEVOS CIERRES Y RESTRICCIONES

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, lamentó esta semana que la segunda ola de la covid-19 "es más agresiva" que la primera, al afectar a más personas de mediana edad y agravar más rápidamente la salud de los más mayores, algo que atribuyó a las distintas variantes del virus.

Ese impacto en la mortalidad y la tasa de contagios, ha llevado a ajustar las medidas de salud pública y sociales para reducir la transmisión, algo que ya comenzaron a aplicar varios países.

Canadá, por ejemplo, anunció este viernes la suspensión desde el domingo de los vuelos con México y el Caribe para intentar controlar la llegada al país de las nuevas variantes de la covid-19, aunque mantiene abiertos corredores aéreos con otros países, como Reino Unido y Estados Unidos.

El Gobierno también dijo que prevé ordenar a todas las personas que vuelen a Canadá que se sometan a una prueba PCR en el aeropuerto de salida, lo que obligará a los viajeros a permanecer en un hotel aprobado por las autoridades canadienses durante tres días antes de abordar su avión.

En la misma línea, el Gobierno colombiano decidió suspender desde este viernes y por 30 días los vuelos desde y hacia Brasil como medida preventiva ante la variante brasileña del coronavirus.

Y en Ecuador, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, descartó un nuevo confinamiento, "porque la realidad económica no lo permite", pero solicitó a la ciudadanía redoblar las medidas de bioseguridad ante los dos casos de la variante británica de la covid-19 registrados en la provincia de Pichincha, de la que su ciudad es capital.

LAS VARIANTES Y LAS VACUNAS

En tanto, los países del continente avanzan en sus planes de inmunización, ahora marcados por las dudas sobre la efectividad de las vacunas ante las variantes del virus.

Al respecto, la revista Science publicó este viernes un estudio que muestra que la vacuna de Pfizer/BioNTech (la más comprada en Latinoamérica junto a la de AstraZeneca) es en gran medida eficaz contra la variante británica del coronavirus.

Los autores concluyeron que sus resultados muestran que es "poco probable que la variante del virus del Reino Unido escape a la protección" que ofrece esa vacuna.

Mientras, Johnson & Johnson informó que su vacuna, de una sola dosis (a diferencia de las de Moderna y Pfizer), mostró un 66 % de efectividad en la prevención de la enfermedad moderada o grave en la Fase 3 de una prueba clínica y del 85 % en los casos más graves.

La eficacia de la plataforma de esta empresa, sin embargo, bajó al 57 % en la muestra de voluntarios en Sudáfrica, afectados por una variante que está mostrando ser más esquiva para las vacunas que se están desarrollando.