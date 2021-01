Amaranto Perea y su Junior, a mantener el liderato ante el campeón América

El director técnico del Junior, Amaranto Perea. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 29 ene (EFE).- El Junior de Barranquilla, dirigido por Luis Amaranto Perea, tratará de mantener el liderato de la liga colombiana cuando reciba el sábado en la tercera jornada del Torneo Apertura al campeón América, que viene de igualar 1-1 con Águilas Doradas y fue eliminado por el Pasto en los cuartos de final de la Copa Colombia.

El 'Tiburón' viene de derrotar 1-0 al Independiente Medellín y 1-2 al Once Caldas en las dos primeras jornadas, impulsado por el buen rendimiento del extremo Freddy Hinestroza y de Miguel Borja, dos piezas que se espera aparezcan en el once titular del partido que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Sin embargo, no contará con el argentino Fabián Sambueza, el venezolano Luis 'Cariaco' González y el extremo Edwuin Cetré, ausentes por lesión.

Entre tanto, el América tendrá tres bajas sensibles: el central Marlon Torres, el volante Yesus Cabrera y el extremo Duván Vergara, quienes tendrán que cumplir en este partido la última de las dos fechas de suspensión por insultar a Teo Gutiérrez durante la celebración del título.

Sin embargo, el técnico Juan Cruz Real recuperará al mediocentro Luis Paz, que se perdió la primera jornada por suspensión, y tratará de conseguir los tres puntos ante un rival al que eliminó en las semifinales de la liga de 2019.

Otro de los duelos clave de la jornada lo protagonizará el Atlético Nacional, que recibirá el sábado al Deportivo Pereira con la mirada puesta en retomar el rumbo y mejorar la imagen dejada en los dos primeros partidos del torneo bajo la dirección del brasileño Alexandre Guimaraes.

Los 'Verdolagas' esperan que en este partido debute el central argentino Emanuel Olivera, que llegó del Colón de Santa Fe, mientras que el extremo Alex Castro ya está habilitado para jugar pero no se prevé que sea convocado aún por su entrenador.

El Pereira, por su parte, llega golpeado tras haber empatado su primer partido 2-2 ante Alianza Petrolera y perdido el segundo 0-1 ante el Deportivo Cali.

El equipo del uruguayo Jorge Artigas tendrá que mostrar en el marcador el buen nivel de juego que tuvo en ambos partidos para empezar a conseguir más puntos que le permitan soñar con pasar a la siguiente fase del torneo y alejarse de los puestos de descenso.

Otro de los líderes, el Deportivo Cali, recibirá este viernes al Envigado, que dirige el español José Arastey y perdió sus dos primeros partidos.

El conjunto 'Azucarero' no contará con su principal figura, el argentino Agustín Palavecino, quien no fue convocado por el técnico Alfredo Arias y al parecer estaría negociando su salida del club y tendría ofertas de clubes como River Plate y Palmeiras, según informes de la prensa local.

El partido entre Millonarios y Once Caldas, que en un principio iba a ser aplazado, se disputará el lunes en el estadio de la localidad de Zipaquirá, cercana a Bogotá.

- Partidos de la tercera jornada:

29.01: Jaguares-Alianza Petrolera y Deportivo Cali-Envigado.

30.01: Patriotas-Boyacá Chicó, Águilas Doradas-Independiente Santa Fe, Atlético Nacional-Deportivo Pereira y Junior-América de Cali.

31.01: Deportes Tolima-La Equidad y Atlético Bucaramanga-Independiente Medellín.

01.02: Millonarios-Once Caldas.

Descansa: Deportivo Pasto.