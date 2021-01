Alexis Ledgard hace un llamamiento a Edmundo Arrocet

14/01/2020 Alexis Ledgard cuando acudió al Instituto Toxicológico de Las Rozas a someterse a las pruebas de ADN para determinar si Bigote Arrocet era su padre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Muchos años enfrentados, un juicio del que no salió bien parado, pero hoy, Alexis Ledgard ha querido hacer un llamamiento a Edmundo Arrocet para que hable con su madre y le revele al fin quién es su padre: "Yo sé que no hablo bien de ti porque es real, porque no te has portado bien conmigo, te has aprovechado y no es así, pero si quieres hacer algo por mí, Edmundo, por favor dile a mi madre que no lo soy y si hace falta le envío los papeles estos del juzgado y del instituto nacional de toxicología con los resultados a quién sea. Que, por favor, la convenzan a mi madre".



El joven asegura sentirse aliviado tras los resultados de las pruebas de ADN en las que afirman que Bigote no es su verdadero padre: "A mí lo que me pasó fue un chasco porque has creído durante 40 años que es tu padre, pero luego es una alegría porque un padre que te trata así y que por su mentalidad retrógrada solo quiere a los hijos de una pareja y no a los que han nacido de una aventura pues ya lo ves".



En cuanto a si ve posible el regreso del ex de María Teresa Campos a España, explica: "Él y España siempre están conectados, siempre tiene aquí algo ¿no? ahora no sé lo que tendrá, pero algo tendrá. Si ahora está bien y tiene un programa para hacer bueno... yo de lo que dice como siempre me creo un 20% aunque ya no tengo relación con él ni me interesa".



Alexis está convencido de que Edmundo se aprovechó de la periodista: "Es María Teresa Campos y él vio ahí su oportunidad y esto todo el mundo lo sabe. Así es como él ve a las mujeres creo yo. De la única persona que creo que estaba enamorado de verdad era su mujer que falleció. Creo que la única que lo mantenía y lo aguantaba como era. Ya lo dijo también en su día mi madre: "A Bigote lo quieres como es o nada. Repito, a él lo quiere su familia y porque lo tiene que querer porque como persona deja mucho que desear. Todo el mundo lo está viendo".