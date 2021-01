Alejandra Rubio evita responder a Carmen Borrego tras su última y comentada exclusiva

16/09/2020 Alejandra Rubio ha evitado contestar a su tía Carmen Borrego. MADRID, 29 (CHANCE) Carmen Borrego se ha vuelto a convertir en noticia pero, en este caso, no por las amenazas de muerte que asegura haber recibido en los últimos tiempos, sino por los dardos que no duda en disparar contra su propia familia en la exclusiva que acaba de conceder a la revista "Lecturas". Así, mientras reprocha a su hermana Terelu su falta de apoyo público en los platós, de su sobrina Alejandra Rubio confiesa que, aunque le ha hecho daño con sus comentarios, no lo tiene en cuenta porque tiene sólo 20 años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Unas palabras que, la nieta de María Teresa Campos no ha dudado en contestar, mandando un mensaje a su tía Carmen que no sabemos cómo sentará a la colaboradora.



- CHANCE: Un segundito y te dejamos tranquila. ¿Has visto la entrevista de tu tía?



- ALEJANDRA: Sabes que siempre te contesto a todo. Pero no voy a hablar de esto, vale.



- CH: Aparece tu nombre. Dice que le has hecho daño pero que eres una chica joven. Dice un poco lo mismo de siempre, no sé si estas cansada.



- ALEJANDRA: Ya hablaré y diré lo que pienso este fin de semana.



- CH: ¿Sabías algo de las amenazas?



- ALEJANDRA: No, no tenía ni idea.



- CH: ¿Os ha sorprendido todo esto?



- ALEJANDRA: Sí, bueno.



- CH: Le vuelve a llamar el dinero. ¿Tu como sobrina, qué opinas?



- ALEJANDRA: Que haga lo que quiera, no tengo nada más que decir.



- CH: Con el 'haga lo que quiera' le das permiso.



- ALEJANDRA: No, yo no le tengo que dar permiso, ella sabe lo que hace y ya está.



- CH: Tu madre que opina.



- ALEJANDRA: Mi madre no sé, no he hablado con ella, la verdad. Por eso ya te digo, ya hablaré el domingo, pero no he hablado con ellas de este tema.



- CH: Con eso dices mucho, de verdad te lo digo.



- ALEJANDRA: Bueno. Me tengo que ir, muchas gracias.



- CH: El tema de tu abuela e Isabel Gemio, parece que están las cosas más tranquilas por ambas partes.



- ALEJANDRA: Si, creo que a mi abuela se le ha pasado el enfado y al final ha quedado en una tontería y ya está.



- CH: Isabel ha dicho que no tendría ningún problema en hablar tranquilamente con ella.



- ALEJANDRA: No sé, eso son cosas de ellas, yo no me meto en lo que hagan. Gracias.



- CH: ¿Cómo ves a tu abuela en estos momentos?



- ALEJANDRA: Muy bien, está fenomenal.



- CH: ¿Volverá a hablar en algún sitio?