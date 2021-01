Afganistán.- EEUU no descarta detener su salida de Afganistán si los talibán siguen "sin cumplir" con el acuerdo de paz

November 28, 2019 - Bagram, Afghanistan: President Donald J. Trump visits troops at Bagram Airfield on Thursday, November 28, 2019, in Afghanistan, during a surprise visit to spend Thanksgiving with troops that included a short joint statement with Afghan Pres. Hamid Karzai. (POLARIS)



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, ha afirmado que la salida prevista de las tropas estadounidenses de Afganistán podría detenerse, puesto que "los talibán no están cumpliendo" con su parte del acuerdo de paz alcanzado en febrero del año pasado.



En una conferencia de prensa celebrada este jueves en la sede del Pentágono, Kirby ha remarcado que "los talibán no han cumplido sus compromisos", por lo que Washington se reserva la posibilidad de estudiar la situación con el resto de sus socios de la OTAN en relación a los siguientes pasos a seguir.



Si bien Kirby ha matizado que Estados Unidos continúa comprometido en su salida de Afganistán, ha reconocido que si los talibán siguen "sin cumplir con sus compromisos de renunciar al terrorismo y detener los ataques violentos es muy difícil saber qué camino tomar para llegar hasta el acuerdo negociado".



Por ello, ha trasladado Kirby, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ya ha iniciado conversaciones con los aliados y socios de Washington con el fin de "tomar en el futuro las mejores decisiones" sobre la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán".



Actualmente 2.500 soldados se encuentran desplegados en Afganistán, suficientes, ha subrayado el portavoz del Pentágono, para hace cumplir la misión antiterrorista que Washington afirma estar llevando a cabo en el país asiático.



Por su parte, este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken, ha mantenido una conversación con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, en la que le ha hecho llegar el "sólido apoyo diplomático al proceso de paz por parte de Washington", según ha informado el portavoz de la oficina, Ned Price.



"Estados Unidos está revisando el acuerdo con los talibán" con el fin de saber "si están cumpliendo con los compromisos de cortar lazos con grupos terroristas, reducir la violencia en Afganistán y entablar negociaciones significativas con el Gobierno de Kabul", ha comunicado Price.



Estados Unidos, ha contado, ha insistido en que "todos los líderes afganos" apoyen esta "oportunidad histórica de paz" al mismo tiempo que salvaguardan "el progreso logrado en los últimos 20 años en lo que respecta a los Derechos Humanos, las libertades civiles y el papel de la mujer en la sociedad afgana".



En las últimas horas, Washington también ha denunciado la presencia de la organización terrorista Al Qaeda en Afganistán y sus lazos con los talibán, quienes han rechazado "en firme" estas acusaciones, basadas en "información falsa", cuyo único objetivo es "la extensión de esta guerra impuesta a la nación afgana".



"En la actualidad no hay operativos de Al Qaeda presentes en Afganistán ni existe la necesidad de que ningún extranjero viva en Afganistán", ha manifestado el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid.



En febrero de 2020, Estados Unidos y los talibán negociaron un acuerdo para la salida de Washington y el resto de tropas extranjeras de Afganistán para mayo de 2021, poniendo así fin a una guerra que se ha prolongado durante las últimas dos décadas, dejando más de 4.000 civiles y otros 2.500 soldados estadounidenses muertos.