107-92. Sin Davis, los Lakers muestran las debilidades de equipo ante los Pistons

Detroit (EE.UU.), 28 ene (EFE).- Solo tuvo que faltar el pívot titular Anthony Davis para que los Detroit Pistons, el equipo con la peor marca de la Conferencia Este, diesen toda una lección de juego de conjunto a Los Angeles Lakers a los que vencieron por 107-92.

Los Lakers, actuales campeones de la NBA, que jugaron a domicilio su segundo partido en noche seguidas, después de haber perdido también la pasada por 107-106 ante los Philadelphia Sixers, nunca fueron competitivos ante unos Pistons que dieron su mejor versión como equipo en lo que va de temporada.

Los campeones defensores no habían perdido partidos consecutivos desde los playoffs de la pasada temporada que se jugaron en la burbuja de Orlando, donde lograron el título.

El ala-pívot Blake Griffin impuso su poder encestador y aportó 23 puntos con seis asistencias y tres rebotes que lo dejaron líder del ataque ganador de los Pistons (5-14), que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos.

El escolta Wayne Ellington mantuvo su buen momento encestador al conseguir otros 20 puntos después de anotar 6 de 9 triples y llegar a los 40 de 67 intentos en sus últimos ocho partidos.

Ellington se convirtió en el octavo jugador en la historia de la NBA en tener al menos siete partidos consecutivos con cuatro o más triples.

Mientras que el pívot Mason Plumlee impuso su poder dentro de la zona con un doble-doble de 17 puntos, 10 rebotes, dos asistencias y puso un tapón.

Plumlee, que comienza a consolidarse con su mejor juego, le ganó el duelo individual al pívot español Mark Gasol, que acabó sin puntos en los 25 minutos que estuvo en el campo al fallar los dos tiros a canasta.

Aunque el jugador de Sant Boi si tuvo presencia dentro de la zona al capturar nueve rebotes -siete defensivos-, y repartir cuatro asistencias, pero sin que pudiese ser factor ganador con los Lakers (14-6).

El alero estrella LeBron James acabó como líder de los Lakers al aportar un doble-doble de 22 puntos y 10 asistencias, pero solo dos de esos puntos llegaron después del medio tiempo.

James fue dudoso debido a un esguince de tobillo izquierdo, pero lució bien al principio, hizo sus primeros siete tiros de campo y anotó 20 puntos en la primera mitad, sin embargo, después del inicio brillante, apenas anotó una canasta en 12 intentos.

La estrella de los Lakers acertó cuatro triples en la primera mitad, mientras los Pistons solo perdían 56-58 en el descanso.

El ala-pívot Kyle Kuzma también acabó con un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes, mientras que el escolta reserva Talen Horton-Tucker aportó 13 tantos como sexto jugador de los Lakers.

Davis, segundo máximo encestador de los Lakers con un promedio de 21,9 puntos, no pudo jugar al tener contusionado el cuádriceps derecho y su ausencia no pudo ser compensada por el resto del equipo en el cuarto periodo cuando los Lakers se vinieron abajo con un parcial de 25-14.

Los Pistons lideraron por un punto antes de que Griffin hiciera un triple con 6:54 minutos por jugarse y comenzaron una racha de 16-0 sin respuesta de los Lakers que estuvieron casi siete minutos sin anotar para perder toda opción de luchar por el triunfo.