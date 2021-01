105-109. Batum recuerda viejos tiempos y Clippers dejan a Heat en crisis

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Miami (EE.UU.), 28 ene (EFE).- El veterano alero francés Nicolas Batum recuperó su mejor toque de muñeca y se encargó de liderar la remontada de Los Angeles Clippers, que ganaron este jueves a domicilio por 105-109 al Miami Heat, en duelo de equipos que sufren importantes bajas en sus plantillas por causa de los protocolos de salud y seguridad covid-19 de la NBA.

El triunfo de los Clippers se dio ante la presencia por primera vez en el American Airlines Arena de Miami de aficionados que pudieron ver a su equipo desde el pasado marzo sin ningún motivo de celebración después de ver como cosechaba la quinta derrota consecutiva.

Batum anotó 18 puntos y los Clippers utilizaron una racha de 20-2 en el tercer cuarto para ayudar a impulsar lo que se convirtió en una victoria de gran importancia para el equipo.

El escolta Lou Williams anotó 17 puntos, incluidos cuatro triples, como segundo máximo encestador de los Clippers, quienes nuevamente se quedaron sin los aleros estrellas Kawhi Leonard y Paul George debido a los protocolos de virus de la liga y el base titular Patrick Beverley con dolor en la rodilla derecha.

"Gran victoria para nosotros esta noche", destacó Batum, que también aportó seis rebotes, repartió dos asistencias y recuperó dos balones. "Tuvimos carácter de equipo ganador en los momentos más difíciles y nunca nos dimos por derrotados".

Los Clippers ganaron después de estar 18 puntos por debajo en el marcador, la mayor victoria de regreso de la franquicia desde que remontaron 31 para vencer a Golden State Warriors en un partido de playoffs el 15 de abril de 2019.

"Seguimos jugando, seguimos luchando, seguimos compitiendo, simplemente tratando de hacer las cosas de la manera correcta en el campo", destacó sul entrenador, Tyronn Lue.

El ala-pívot Marcus Morris Sr. también surgió como factor ganador al aportar 16 puntos y cinco rebotes en los 26 minutos que jugó de reserva.

Mientras que el pívot congoleño español Serge Ibaka no tuvo su mejor inspiración encestadora, pero sí jugó un gran baloncesto dentro de la pintura, donde fue líder, al conseguir un doble-doble de 10 puntos y 13 rebotes.

Ibaka disputó 26 minutos y anotó 4 de 13 tiros de campo, incluidos dos triples de cuatro intentos, sin ir a la línea de personal.

El internacional español combinó cinco rebotes ofensivos con ocho defensivos, dándole protagonismo a ambos lados del campo, mientras que repartió tres asistencias, recuperó un balón, perdió otros dos y puso un tapón.

El escolta Tyler Herro regresó después de perderse siete partidos con espasmos en el cuello y anotó 19 puntos como líder del Heat, que bajó su marca a 6-12 después de haber disputado las pasadas Finales de la NBA.

El equipo de Miami dio la bienvenida a unos 1.500 aficionados, que tuvieron que superar a los perros detectores de covid-19 o pasar una prueba rápida de coronavirus, por primera vez desde que la temporada pasada se suspendió el 11 de marzo cuando comenzaba la pandemia.

Los jugadores de los Heat admitieron que tantas derrota son frustrantes, pero dentro del vestuario había el convencimiento de que pronto dejarían de tener estos problemas.

Miami obtuvo 30 puntos de sus jugadores con contrato de dos vías, el base Gabe Vincent (18) y el escolta Max Strus (12), que salieron de reservas.

El pívot titular Bam Adebayo aportó un doble-doble de 16 puntos, 13 rebotes y siete asistencias como líder del juego interior del Heat, pero no pudo ser factor ganador ni conseguir los tantos decisivos en la recta final del partido.

El Heat siguió sin siete jugadores en su plantilla con el escolta-alero estelar Jimmy Butler, que había sido dudoso para el partido frente a los Clippers, que finalmente no pudo disputar y se perdió el décimo encuentro consecutivo debido a los protocolos de la liga.

También estuvieron fuera el escolta Avery Bradley, el base esloveno Goran Dragic, el alero puertorriqueño Moe Harkless, los pivotes Meyers Leonard y Chris Silva junto al escolta Andre Iguodala, todos lesionados.

Miami tuvo 33 puntos en los primeros 11 minutos y 36 puntos en los siguientes 25 minutos.

Los Clippers estaban abajo en el marcador al irse al descanso con parcial de 50-48, pero Batum anotó cuatro triples en un tercer cuarto donde el equipo angelino logró racha de 19-40 para asegurar la victoria. Los Ángeles superaría a Miami 40-19 .