Wall St sube por fortaleza de las grandes tecnológicas, desestima débiles datos

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

28 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el jueves, ya que un repunte de las acciones de firmas tecnológicas de megacapitalización bursátil ayudaba a los inversores a ver más allá de datos que mostraron una fuerte contracción en la economía de Estados Unidos.

* Pesos pesados, incluidos Microsoft Corp, Facebook Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc avanzaban, respaldando al índice Nasdaq que tiene un gran peso de gran tecnología.

* Con la temporada de reportes trimestrales de ganancias en pleno apogeo, los participantes del mercado comenzaron a cuestionarse si empresas como Apple Inc, Facebook y Tesla Inc podrían justificar sus altas valoraciones.

* "Los inversores están asimilando las ganancias que se conocieron anoche y esta mañana, y están analizando los fundamentos de lo que está sucediendo en empresas específicas, así como cualquier perspectiva que se pueda proporcionar para tratar de justificar las valoraciones", dijo Brian Vendig, director ejecutivo en MJP Wealth Advisors en Westport, Connecticut.

* Apple informó que las ventas y las ganancias del trimestre navideño superaron las expectativas de Wall Street, sin embargo, las acciones del fabricante de iPhone caían un 1,9%.

* Facebook, en tanto, subía un 2,3% después de superar sólidamente las estimaciones de ingresos trimestrales, pero advirtió que los inminentes cambios de privacidad de Apple podrían afectar los ingresos al interferir con la orientación de los anuncios.

* Mientras, Tesla perdía un 4,7% después de que el fabricante de automóviles eléctricos informara resultados decepcionantes del cuarto trimestre y no proporcionara un objetivo claro para las entregas de vehículos en 2021.

* Datos mostraron que la economía de Estados Unidos se contrajo a su ritmo más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial en 2020, cuando el COVID-19 devastó empresas de servicios como restaurantes y aerolíneas.

* Un informe separado mostró que 847.000 personas más presentaron solicitudes de desempleo la semana pasada, fortaleciendo las opiniones sobre una persistente debilidad del mercado laboral.

* El Promedio Industrial Dow Jones ganaba un 1,45% a 30.742 puntos, mientras que el S&P 500 subía un 1,55% a 3.809,09 puntos y el Nasdaq Composite avanzaba un 1,10% a 13.416 puntos.

(Reporte de Devik Jain y Shreyashi Sanyal en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)