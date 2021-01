Venezuela.- Borrell no ve "señales" para una nueva negociación en Venezuela y espera a la posición de Biden

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que no ve "señales" de que se pueda abrir pronto una negociación en Venezuela entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, apuntando a que la situación está a la espera del posicionamiento de la administración estadounidense con la llegada de Joe Biden.



En una entrevista con Europa Press y medios latinoamericanos, el Alto Representante ha afirmado que no se perciben "señales" de que vaya a haber un nuevo acercamiento a corto plazo en Venezuela, después del último acercamiento en Barbados que data de 2019.



"Más bien la oposición está adaptándose a la nueva situación y todos esperan a la actitud de la nueva administración estadounidense", ha descrito el jefe de la diplomacia europea.



En este sentido, Borrell ha pedido tiempo para que se aclare el panorama venezolano con la nueva situación tras las elecciones no reconocidas a nivel internacional. Afirma, así, que las iniciativas que lidera la UE como el Grupo Internacional de Contacto debe reunirse una vez haya más conocimiento sobre las posiciones de cada uno. "Es una bala que no hay que gastar", ha dicho una próxima reunión del Grupo Internacional de Contacto.



Más concretamente, sobre sus contactos con Noruega, país que ejerció de mediador en el proceso de Barbados, ha señalado que Oslo coincide en que no se den las condiciones para relanzar el proceso.



PIDE UNIDAD A LA OPOSICIÓN Y CESIONES A AMBAS PARTES



Borrell parte de la base de que la única salida a la crisis venezolana es una negociación pactada entre las partes para una transición democrática, en esta línea ha avisado de que cualquier negociación implica afrontar cesiones.



A su juicio, en Venezuela "todos deben poner de su parte". "Todas las transiciones políticas que ha habido en el mundo desde la chilena, la española o la polaca pasan por un reconocimiento de las partes y en algunos casos con soluciones que involucran a los que vienen y a los que se van", ha argumentado.



En este sentido, ha reiterado que la oposición venezolana debería cerrar filas de cara a un futuro proceso de diálogo. "La oposición necesita reforzar su unidad, les sería muy útil", ha apuntado.



GUAIDÓ: LÍDER DE LA OPOSICIÓN



El político español ha negado que el hecho de que la UE haya evitado extender el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado se trate de una cesión para una próxima negociación. "Es una consideración de los estados miembros, en base al análisis jurídico sobre la situación creada tras las elecciones", ha indicado.



Según Borrell, extender el mandato de la Asamblea Nacional saliente presenta "muchas dificultades jurídicas". Por ello, ha defendido que la UE ve a Guaidó como "líder de la oposición venezolana", puesto que extender el mandato de presidente interino supondría entrar en un planteamiento jurídico que los Veintisiete "consideran que no cabe".



Preguntado por la decisión del Parlamento Europeo de extender el reconocimiento a Guaidó como presidente encargado, ha asegurado que la decisión refleja la mayoría de la Eurocámara, pero ha insistido en que se trata solamente de "una opinión". "Es valiosa, respetable y digna de ser tomada en consideración pero es una opinión. En materia de política exterior quien tiene la competencia para marcar la política es el Consejo y ha tomado una posición unánime que creo que es la apropiada", ha zanjado.