Uruguay/España.- Detienen en España a Eduardo Ferro, un militar uruguayo acusado de violaciones de DDHH en la dictadura

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El excoronel uruguayo Eduardo Ferro, prófugo de la justicia de Uruguay, ha sido detenido este miércoles en España por los delitos que cometió durante la dictadura cívico-militar que sacudió el país latinoamericano entre 1973 y 1985.



Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso al diario local 'El Observador', que han especificado que ha sido arrestado en una localidad de Valencia.



Ferro, uno de los principales exponentes del 'Plan Cóndor' en América Latina, está siendo investigado por la justicia uruguaya por su papel en el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tasssino, el secuestro y tortura de la maestra Lilián Celiberti y su marido Universindo Rodríguez y la tortura del publicista Caludio Invernizzi, entre otros.



Asimismo, una de las víctimas de la tortura durante la dictadura lo ha señalado como uno de los torturadores del centro clandestino La Tablada.



Por la causa de Tassino --ocurrida en 1977--, Ferro estaba citado a declarar en 2016, pero cuando los policías acudieron a su casa, el exmilitar ya no se encontraba en ella. En 2017, la jueza del caso emitió una orden de busca y captura internacional después de repetidas citaciones a las que no acudió.



En septiembre de 2017, el exmilitar fue detenido en España acusado de varios delitos de lesa humanidad durante la dictadura y en junio de 2018 la justicia uruguaya solicitó su extradición. No obstante, Ferro fue excarcelado durante el proceso de aprobación de la solicitud uruguaya, según informa el periódico La Diaria.



Ese mismo año, después de su puesta en libertad, Interpol España pidió una prórroga para concretar la extradición a Uruguay, ya que no podía ubicar a Ferro. Las autoridades de ambos países ahora deberán concretar cómo de completa el proceso de extradición, ya que el exmilitar podría ser solicitado por la justicia española por su fuga y cumplir condena en territorio español antes de presentarse frente a la justicia uruguaya.