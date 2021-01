Rusia.- La UE critica que la detención de personas del entorno de Navalni confirma la "tendencia negativa" en Rusia

Mantiene contactos con aliados de Navalni para cerrar un encuentro durante la visita de Borrell a Moscú



BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha criticado este jueves la detención durante las últimas horas en Rusia de personas del entorno del opositor Alexei Navalni, asegurando que confirma una "tendencia negativa" para arrinconar a la oposición y las voces independientes en el país.



En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha insistido en que el Alto Representante, Josep Borrell, ha expresado su condena por la persecución en Rusia y ha pedido a las autoridades la puesta en libertad de los detenidos ilegalmente.



El Kremlin ha intensificado la represión en las últimas horas de cara a la jornada de movilizaciones que ha convocado la oposición el domingo en todas las ciudades rusas. Entre los detenidos figuran el hermano del dirigente, Oleg Navalni, así como los activistas Liubov Sobol y Anastasia Vasilieva, para los que se ha dictado una reclusión de al menos 48 horas.



Todo esto sucede a días de la visita de Borrell a Moscú, prevista para de los días 4 a 6 de febrero. La diplomacia europea ha insistido en que el viaje será una oportunidad para discutir la situación de Navalni y todos los asuntos relevantes de la relación con Rusia, como "la erosión de los derechos y libertades".



REUNIÓN CON NAVALNI



Fuentes europeas aseguran que el equipo de Borrell mantiene contactos con el entorno de Navalni con el objetivo de poder reunirse con él durante su estancia en Moscú, aunque, en todo caso, los detalles de la visita serán discutidos por los Veintisiete en los órganos del Consejo de la UE los próximos días, añaden.



El viaje llega en un momento en el que se ha recrudecido la persecución de la oposición y activistas prodemocracia en Rusia y es por ello que la UE encara esta situación profundamente dividida. La mayor muestra fue el último Consejo de Asuntos Exteriores en el que estados miembros como Polonia, Finlandia y los bálticos exigieron nuevas sanciones contra Rusia, mientras que Alemania y España evitaron hablar de esto y cerraron filas con el viaje de Borrell.



Por su parte, la diplomacia europea justifica la visita tirando de pragmatismo y entiende que será una forma de tratar directamente con el propio ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el caso de Navalni y el deterioro de las relaciones entre Bruselas y Moscú, de cara a la cumbre de marzo en la que los líderes de la UE analizarán la situación.



"No estoy de acuerdo con que cuando las cosas están mal no se hable, es precisamente cuando más falta hace hablar", afirmó el Alto Representante tras el Consejo de Asuntos Exteriores del lunes.



El enésimo incidente con Navalni coincide con un punto especialmente bajo en las relaciones entre Rusia y el bloque europeo, precisamente degradadas por el intento de asesinato del opositor en verano, que se produjo poco tiempo después de que Bruselas y Moscú chocaran por la crisis en Bielorrusia tras los comicios fraudulentos del 9 de agosto.



El político ruso fue detenido el 17 de enero a su llegada al aeropuerto de Moscú tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento, a lo que ha sucedido la represión de protestas a su favor y la detención de miles de manifestantes los últimos días. Borrell no dudó el lunes en criticar la "brutalidad" policial y reiteró la petición de la UE para que las autoridades rusas pongan en libertad al opositor y a sus partidarios, aunque proponer nuevas medidas.