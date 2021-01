Rescatan en Nicaragua dos crías de jaguar ofrecidos en las redes sociales

Vista hoy de una cría de jaguar recientemente rescatada, en el Zoológico Nacional de Nicaragua en Ticuantepe, Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 27 ene (EFE).- Dos crías de jaguar de solo tres meses y medio de nacidos fueron rescatadas de una casa en una comunidad del Caribe Norte de Nicaragua, tras ser ofrecidos en venta ilegal, luego de que la madre fuera asesinada a tiros por pobladores, informó este miércoles el Zoológico de Nicaragua.

El macho y hembra jaguar estaban bajos de peso cuando fueron rescatados de una vivienda en la comunidad miskita de Sandy Bay, a unos 700 kilómetros de Managua, según las autoridades del Zoo Nacional, quienes socorrieron a la pareja de felinos, junto con las autoridades gubernamentales.

"Para darles comida (a las crías), salía muy caro. Tenían que matar un venado y preferían comer la familia y le daban solo el pellejo y cuero a los jaguares", explicó a Efe el director del zoo, Eduardo Sacasa.

Sacasa se dio cuenta del caso tras una publicación en redes sociales donde se mencionaba que la pareja de jaguares eran ofrecidos en venta ilegal por un precio de 400 dólares, y tras contactar a varias personas dio con el paradero de los cachorros.

"Seguro los tenían allí esperando a que crecieran y venderlos bien", de caso contrario a los cachorros los iban a sacrificar, mencionó.

La madre de los felinos no corrió con tanta suerte, puesto que fue asesinada a tiros cuando sus crías tenían mes y medio de nacidas, y tras cazar a un caballo que era utilizado como medio de trabajo por los lugareños.

Los dos tímidos jaguares, aún sin nombres, fueron trasladados a las instalaciones del Zoológico Nacional, en las afueras de Managua, donde fueron desparasitados y tendrán cuido y alimento asegurado.

Para entregar a los jaguares se realizaron varias negociaciones en la que pidieron la no intervención de policías, instituciones estatales de protección al medio ambiente, no grabar videos, ni tomas de fotografías, únicamente asistió Sacasa.

Sin embargo, todo el tiempo tuvo el apoyo y permisos necesarios del Gobierno de Nicaragua.

Sacasa espera que algún día pueda regresar a su hábitat a todos los felinos que tienen en el Zoológico, siempre que haya condiciones de protección.

El jaguar, que puede alcanzar hasta los 25 años en cautiverio y pesar 100 kilos, es el tercer felino más grande del mundo, por detrás del tigre y del león, y habita desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina.

Considerado en peligro de extinción, se calcula que en Nicaragua quedan unos 400 ejemplares en libertad, una cifra alarmantemente baja.

El Zoológico de Nicaragua alberga a unos 25 felinos entre jaguares, tigres, leones, entre otros.