Renzi despeja hoy ante el jefe de Estado si apoya un nuevo gobierno con Conte

El ex primer ministro y líder de Italia Viva, Matteo Renzi. EFE/EPA/FRANCESCO FOTIA / Archivo

Roma, 28 ene (EFE).- El ex primer ministro y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, quien desencadenó la crisis política al abandonar la mayoría gubernamental, se ha convertido en vital para la supervivencia de un gobierno presidido por Giuseppe Conte y hoy deberá despejar ante el jefe de Estado, Giorgio Mattarella, si está dispuesto a apoyarlo.

Tras la dimisión de Conte, después de constatar que no podría superar las próximas votaciones en el Parlamento, Mattarella abrió una ronda de consultas con los representantes políticos para comprobar si es posible una nueva mayoría con el actual primer ministro o si tendrá que buscar otras salidas a la crisis.

La ronda de consultas que Mattarella inició ayer con los presidentes del Senado y de la Cámara de los diputados entra hoy en su punto álgido con la puesta en escena de un nuevo grupo de senadores, llamado "Europeistas" y creado para dar su apoyo a Conte por varios exmiembros del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y otros centristas.

Por la tarde le tocará a Renzi, quien este miércoles reapareció con un vídeo en las redes sociales en el que critica con dureza el intento de ampliar la mayoría con los "Europeistas".

"Mientras en el Parlamento asistimos a un auténtico escándalo (...) con la creación de grupos improvisados, estamos aquí para decir con fuerza que hemos renunciado a nuestras carteras para hacer valer nuestras ideas", afirmó.

Al vídeo de Renzi contestó el principal apoyo de Conte, el antisistema M5S, que en un comunicado acusó al líder de Italia Viva "de volver tener la misma actitud que llevó a una crisis incomprensible y absurda".

El otro socio del Ejecutivo, el Partido Demócrata (PD), anunció, tras una reunión de sus dirigentes, que propondrá el nombre de Giuseppe Conte al presidente de la República para la tarea de formar un nuevo gobierno.

Después de recibir a los "Europeistas" y a Renzi, Mattarella escuchará a las delegaciones del PD y Libres e Iguales, que apoyan a Conte, por lo que tendrá ya claro si es posible encargar al primer ministro en funciones un nuevo mandato para formar gobierno.

Si esa vía fuera factible, el Jjfe de Estado podría darle a Conte una asignación completa para la formación de gobierno o bien la llamada de exploratoria, que supondría el inicio de conversaciones para lograr una mayoría.

Si Renzi niega el apoyo a Conte y propone a otro, la solución se complicaría para Mattarella.

Por ello, ya circulan otros nombres para guiar una mayoría, como Luigi di Maio, ministro de Exteriores y miembro del M5S, o Paolo Gentiloni, ex primer ministro, miembro del PD y actual comisario europeo de Economía.