Perú.- Keiko Fujimori admite que el Gobierno de su padre "fue autoritario" pero descarta por completo una "dictadura"

25/11/2020



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La candidata presidencial y líder del partido peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha admitido este jueves que el Gobierno de su padre, Alberto Fujimori, fue "autoritario", pero ha descartado completamente que se tratase de una "dictadura".



"El Gobierno de mi padre no fue una dictadura, pero creo que por momentos fue un gobierno autoritario. Eso sí lo reconozco", ha dicho en declaraciones a la emisora RPP. Así, ha apuntado que actualmente, no obstante, "se ha perdido el principio de autoridad".



La política peruana, que ha asegurado en anteriores ocasiones que el país necesita "mano dura", ha señalado que el gobierno de Alberto Fujimori "logró la paz, estabilizó la economía y trabajó por los sectores más desprotegidos".



Por otra parte, ha explicado algunos puntos de su programa electoral, como las reformas del sistema penitenciario y la Policía. Sobre este asunto, ha afirmado que las sentencias deben ser más "duras". "Es la firmeza en el delito pequeño y común que ha hecho que la gente pierda la esperanza", ha aseverado.



"La Policía tiene que ser repotenciada. Creo que fue ilegal la dada de baja de 18 generales porque no se respetó la ley. Sin embargo, creo que hay cosas que dentro de la propia institución se pueden mejorar y controles que se tienen que hacer", ha aseverado.



En cuanto a la corrupción, la candidata ha señalado que no se pronunciará sobre su proceso judicial, pero ha afirmado que en caso de llegar a la Presidencia respetará la autonomía de los poderes del Estado.



"Hay que dejar que las instituciones trabajen. Hay una independencia de poderes que será respetada", ha manifestado.