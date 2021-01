Paula Echevarría abre el álbum de sus recuerdos más especiales con Miguel Torres para felicitarle por su cumpleaños

MADRID, 28 (CHANCE)



Tres años después de que su amistad diese paso a una apasionada relación, y a pocos meses de convertirse en padres de su primer hijo en común, es innegable que Paula Echevarría y Miguel Torres atraviesan por su mejor momento y no dudan en demostrarlo siempre que tienen ocasión.



Y hoy, día del 35 cumpleaños del exfutbolista, la actriz ha querido compartir con sus 3.5 millones de seguidores en Instagram su felicitación más íntima y especial, que refleja lo enamoradísima que está del que pronto se convertirá en padre de su segundo hijo, un niño al que llamarán Miguel, al igual que su famoso papá.



"El amor no es encontrar a alguien con quien vivir... es encontrar a alguien sin el que no poder vivir... y yo lo encontré", ha confesado Paula que, acompañando esta preciosa declaración de amor pública a su chico ha utilizado el hastag #siemprejuntos.



Además, para felicitarle públicamente, la asturiana ha abierto su álbum más íntimo al lado de Miguel y ha compartido diez imágenes inéditas de ambos, aclarando muy sincera que "no serán nuestras mejores fotos pero si las que mejor nos definen... Te quiero pa mi pa siempre!"



Una afirmación con la que no estamos en absoluto de acuerdo con Paula, porque en las fotografías que ha escogido para felicitar a Miguel por su cumpleaños no vemos más que amor, felicidad, complicidad, humor y, sobre todo, la luz que la actriz desprende cuando está con su "papi chulo", con el que ha encontrado al gran amor de su vida.