Ombudsman salvadoreño pide a vicepresidente excluir tema de servicio militar

San Salvador, 27 ene (EFE).- El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, exhortó al vicepresidente Félix Ulloa no incluir en la discusión de reformas a la Constitución el tema de la promoción del servicio militar obligatorio.

Durante una reunión con el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y otros mandos militares, Ulloa lamentó que en el país no existan medidas para aplicar el servicio militar obligatorio.

"Todos los ciudadanos deberíamos de haber prestado el servicio militar obligatorio, pero desafortunadamente nunca lo hemos implementado", señaló Ulloa.

El procurador Tobar señaló en un comunicado que "las referidas consideraciones expresadas por el funcionario son de profunda preocupación, (...) pues son contrarias al principio de progresividad y propersona de los derechos humanos".

Recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de la "objeción de conciencia al servicio militar", por lo que exhortó a Ulloa y a su equipo a "no incluir en tal estudio la promoción del servicio militar obligatorio".

La Constitución salvadoreña señala en su artículo 215 que "el servicio militar es obligatorio para todos los salvadoreños comprendidos entre los dieciocho y los treinta años de edad", pero desde el final de la guerra en la práctica ha quedado de manera voluntaria.

El exprocurador de Derechos Humanos David Morales criticó el lunes la consulta realizada a la Fuerza Armada en el marco de este estudio de reformas constitucionales y también rechazó el abordaje del servicio militar obligatorio.

"Preocupa mucho que se esté dando este protagonismo a la Fuerza Armada en momentos en que tenemos una gestión de Gobierno que está promoviendo el militarismo y haciendo uso político de la Fuerza Armada", dijo Morales a Efe.

Para Morales, la comisión que encabeza Ulloa "está contribuyendo a este militarismo inconstitucional" y que es "especialmente preocupante" la idea de "reconsiderar el servicio militar obligatorio".

La comisión encabezada por Ulloa presentará la propuesta de reforma a la Constitución en septiembre próximo, cuando esté instalada la nueva Asamblea Legislativa que será electa en los comicios del 28 febrero próximo.