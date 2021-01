Ocasio-Cortez y Bowman piden en Nueva York más impuestos para los ricos

Nueva York, 28 ene (EFE).- Los congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Jamaal Bowman encabezaron hoy una concentración en el barrio neoyorquino de El Bronx para pedir la introducción de un paquete legislativo para recaudar 50.000 millones de dólares en impuestos de las personas más ricas de este Estado, capital económica y cultural de Estados Unidos.

"Esta iniciativa garantiza que imponemos impuestos a los más ricos de Nueva York, que los más adinerados en el corazón de nuestra economía, donde se encuentra Wall Street, pagan su contribución justa, porque incluso antes de que golpeara la covid no pagaban su parte", dijo Ocasio-Cortez, la cara más visible en el Congreso de Estados Unidos del ala más progresista de su partido.

"Invierte en nuestro Nueva York" es el nombre con el que se ha bautizado a esta iniciativa legal respaldada hoy por una decena de congresistas y senadores locales que se concentraron en El Bronx, uno de los barrios más golpeados por la pandemia, para exigir su aprobación.

Entre las principales medidas de este plan legislativo está la aplicación de un impuesto progresivo que grava a las mayores fortunas y que supondría la recaudación anual de entre 12.000 y 18.000 millones, según sus patrocinadores.

Asimismo, contempla un impuesto especial sobre los beneficios de las inversiones, imponer un gravamen a las herencias más cuantiosas, así como un impuesto sobre las transacciones financieras en Wall Street.

"El Bronx siempre tiene que sufrir lo peor. Parece que los trabajadores esenciales en El Bronx, la clase trabajadora en El Bronx, la comunidad negra y morena en El Bronx, continúa sufriendo porque continuamos eligiendo y enviando a (los centros de poder a) las personas equivocadas que no luchan por nosotros", dijo por su parte Bowman, que acaba de incorporarse al nuevo Congreso constituido en Washington tras las elecciones.

"Luchan por Wall Street. Luchan por la élite adinerada, intentan poner en marcha sistemas, concentran la riqueza en manos de unos pocos, mientras que el resto de nosotros tenemos que sufrir", insistió.

Los patrocinadores de esta iniciativa denuncian que debido a la covid-19, 1,4 millones de neoyorquinos están en riesgo de ser desalojados de sus casas, el 60 % de los residentes en la ciudad han visto reducidos sus ingresos y el 25 % sufre inseguridad alimentaria.

A esto se suma que el gobernador, Andrew Cuomo, ha amenazado con profundos recortes si el Gobierno Federal no cubre los 15.000 millones de dólares que el estado ha dejado de ganar como consecuencia de la crisis económica.

Entre ellos pretende ahorrar 2.000 millones de dólares en educación, 600 millones en sanidad y otros 900 millones en otras áreas como el transporte.

"Tenemos familias trabajadoras que ya pagan su parte de los impuestos, pero necesitamos más recursos para nuestras escuelas, para nuestros hospitales y para el metro", dijo Ocasio-Cortez, que prometió luchar en el Congreso para que la partida de 350.000 millones prometida por el presidente Joe Biden para apoyar a Gobiernos locales y estatales incluya 15.000 millones de dólares para Nueva York.