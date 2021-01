Nigeria.- Escapan algunas de las niñas de Chibok secuestradas por Boko Haram en Nigeria

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Algunas de las niñas de Chibok secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram en abril de 2014 han escapado, según ha confirmado el secretario de la Asociación de Padres de Chibok, Lawal Zannah.



"Algunas de nuestras chicas han escapado (...)", ha dicho Zannah al diario nigeriano 'Daily Trust'. Sin embargo, por ahora no puede detallar cuántas de ellas han logrado huir. "Aún tenemos que conocer los detalles sobre el número", ha matizado.



Otro de los padres de una de las niñas secuestradas ha relatado al citado medio que las autoridades nigerianas encargadas de la investigación han contactado con algunos de los progenitores y que los mismos podrían viajar a la ciudad de Maiduguri, ubicada en el estado de Borno (noreste), aunque no ha añadido más detalles.



Además, otra fuente citada por el 'Daily Trust' ha indicado que Halima Alí es una de las chicas que podrían haber escapado, cinco años después de la fuga de su hermana Maryam, también raptada. Alí se casó con un comandante de Boko Haram después del secuestro.



El grupo terrorista raptó a 276 niñas de un colegio de Chibok, también en el estado de Borno, en abril de 2014. De ellas, 112 todavía permanecen en paradero desconocido y 164 fueron liberadas. El secuestro provocó una ola de condenas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional y generó un movimiento, #BringBackOurGirls, que se mantiene a día de hoy y que apoya a las familias de las víctimas.