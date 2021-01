Médicos privados en México, en vilo por la covid al no poder comprar vacunas

Fotografía del pasado 13 de enero de 2021, donde se observa a detalle una dosis de la vacuna contra la covid-19, en la ciudad de León, en Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez/Archivo

México, 28 ene (EFE).- Los médicos particulares en México viven cada día con más temor a contraer la covid-19 y con incertidumbre sobre el acceso a una vacuna, a pesar de que el Gobierno ha autorizado que la iniciativa privada y los estados puedan comprarlas directamente.

A pesar de la autorización, por ahora es legalmente imposible comprarla porque los permisos para importar vacunas solo los tiene el Gobierno cuando se trata de un registro de emergencia.

"Existe un marco legal internacional que dice que los Gobiernos de las naciones son los únicos que pueden comprar o adquirir las vacunas que tienen registro de emergencia", señala Guillermo Funes, presidente de la Comisión de la Salud de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

LARGO CAMINO PARA DISTRIBUCIÓN

De acuerdo con el especialista en salud Xavier Tello, la vacuna de la estadounidense Pfizer cuenta con una autorización exclusiva “para uso en emergencia”, por lo que se tendrá que esperar de 12 a 24 meses para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorice su distribución al sector privado.

Tello explicó a Efe que para que un medicamento, biológico o dispositivo médico, pueda ser comercializado de manera privada, requiere forzosamente contar con un registro sanitario completo.

“En el caso de México, como en el de otros países, esto requiere completar y documentar perfectamente y someter a la Cofepris un dossier que incluye: certificados de buenas prácticas de manufactura, certificaciones analíticas y de estabilidad, control de calidad y procesos de análisis del biológico, con los cuales aún no se cuenta”, detalla.

Lo que significa que ni la vacuna de Pfizer/BioNTech ni de “ningún laboratorio" cuenta en este momento con presentaciones comerciales de sus vacunas, ni inventarios para la comercialización privada, pese a la autorización del Gobierno para adquirirlas.

Además, apunta que ante la llegada de nuevas vacunas como la rusa Sputnik V, la cual se especuló habría sido aprobada para uso de emergencia por Cofepris, se deben disponer datos de eficacia y seguridad sobre su fase 3 de ensayos. "Sin embargo, la vacuna rusa aún no los tiene", puntualiza.

MÉDICOS PRIVADOS, CON MIEDO

Óscar Zavala, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (Unifacc) de México, señaló que a pesar de que el 43 % de las consultas médicas de primer contacto se dan en consultorios y clínicas particulares, el personal de salud que labora en hospitales privados vive en la incertidumbre sobre cuándo dispondrán de la vacuna contra la covid-19.

“Los médicos de hospitales y consultorios privados sencillamente no estamos en el mapa”, lamentó el directivo.

Esto pese a que en temporada invernal es muy común que los médicos privados atiendan a personas con enfermedades respiratorias y “ahora todo el que llega con una gripe tenemos que sospechar que tiene covid-19”, dice Zavala.

Agrega que entre mayo de 2020 y enero 2021 un total de 32 médicos y 28 trabajadores de farmacias agremiados a la Unifacc han muerto a causa de la covid-19.

Además, casi un centenar de parientes directos de los médicos se contagiaron de coronavirus por estar en contacto con ellos. "Es una tragedia para todas nuestras familias", lamenta.

Fernando Cortés trabaja en un consultorio adyacente a una farmacia y asegura que en 2020 atendió a más de 400 pacientes con covid-19, por lo que se contagió pero tuvo síntomas leves y pudo regresar a trabajar tras su recuperación .

“Tenía miedo de infectar a mi familia, a mi esposa, mis hijos. Es terrible pensar que puedes ser el causante de esta enfermedad”, manifiesta.

El doctor David Mendoza, que labora en un hospital privado, asegura que hasta el momento no se sabe cuándo podrán ser vacunados quienes trabajan en este tipo de nosocomios.

“Hay compañeros que solo trabajan a nivel privado y atienden a pacientes de covid pero no han sido vacunados y no sabemos cuándo se vacunarán”, dice.

“Nuestra única alternativa es comprar las vacunas por nuestra cuenta, pero no nos han autorizado, pese a que el presidente López Obrador ya lo había mencionado en una ocasión”, dice Zavala.

Aunado a ello, los médicos han manifestado frustración luego de que 12.000 dosis de vacunas se destinaron para maestros del sureño estado de Campeche, además de que hay vacunas para los “siervos de la nación” quienes llevan a cabo el plan de vacunación, pero no arriesgan su vida todos los días atendiendo pacientes de covid.

“Es injusto, pero tenemos que aguantar”, asegura Fernando.

México suma hasta ahora más de 1,8 millones de casos y rebasa los 153.000 muertos, siendo el cuarto país del mundo por número absoluto de decesos.