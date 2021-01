Latinoamérica.- Borrell cree que ahora el tratado de Mercosur sería rechazado y confía en que Portugal lo impulse

16/07/2019 Cumbre de Mercosur POLITICA IBEROAMÉRICA ECONOMIA TWITTER



BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha reconocido que el tratado comercial con Mercosur ahora mismo no sería ratificado, si bien la Comisión Europea trabaja en fórmulas para lograr acercar posturas y confía en que la Presidencia semestral de Portugal impulse el acuerdo.



En una entrevista a Europa Press y otros medios latinoamericanos, el jefe de la diplomacia europea ha admitido que Bruselas "no está convencida" del proceso que debe seguir para lograr su ratificación. "La Comisión no puede llevarlo ante el Consejo para que se lo rechace. Debemos testar antes las voluntades", ha indicado el Alto Representante.



La UE y Mercosur anunciaron en junio de 2019 un acuerdo de libre comercio, cuyo proceso de ratificación se encuentra bloqueado por las dudas de varias capitales europeas, en particular por la falta de compromiso ambiental de Brasil. Ante esto, Borrell ha puesto el acento en que el acuerdo "está hecho" y los gobiernos sudamericanos lo asumieron, por lo que ha llamado a no "echar por la ventana" el tratado que la UE y Mercosur han negociado durante 20 años.



A su juicio, es mejor tener este acuerdo a no tener ninguno, pero entiende que la complejidad de aprobar el tratado en los Veintisiete estados miembros de la UE, incluyendo algunos parlamentos regionales. "Hay que presentar un texto que sepamos que puede ser aprobado. Antes de que sea rechazado más vale esperar un poco mas y conseguir un acuerdo, que en este momento no se da", ha esgrimido.



Sobre la ratificación, ha indicado que hay "temores fundados" de que algunos países no lo aprobarían y que el Parlamento Europeo tampoco. "Ante esto se puede decir 'se acabó la película y nos quedamos como estamos' o hacemos un esfuerzo para aproximar posiciones", ha explicado, añadiendo que Bruselas trabaja en una declaración aneja al acuerdo para reforzar los aspectos medioambientales.



Preguntado en qué punto se encuentra dicha declaración, el Alto Representante ha respondido que "todavía no está en condiciones de ser sometida a la consideración de los países del Mercosur".



No obstante, Borrell se ha mostrado optimista con que haya avances coincidiendo con la Presidencia portuguesa del Consejo que puede "influir mucho" para que se impulse el tratado. "Tiene mucho interés, es buena cosa tener a Portugal ahora en la Presidencia del Consejo", ha apuntado.



El responsable de Exteriores de la UE ha reflexionado que los acuerdos de asociación tienen ahora "más problemas que ayer" fruto de una "globalización en repliegue" o de que "la competencia genera perdedores", en referencia a la oposición que han afrontado otros tratados comerciales como el TTIP con Estados Unidos.