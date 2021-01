La frenética semana de Biden para "remodelar" Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/Anna Moneymaker

Washington, 27 ene (EFE).- El demócrata Joe Biden cumplió este miércoles su primera y frenética semana como presidente de Estados Unidos, en la que ha emitido más de dos docenas de decretos para remodelar la política del país en asuntos clave de inmigración, derechos de las minorías, medio ambiente y asuntos exteriores.

Biden retomó la tradición en política exterior de Washington y fijó un nuevo rumbo para encarar la pandemia del coronavirus, que ha causado más de 400.000 muertes en el país y ha dejado sentir sus efectos en la primera economía del mundo.

Estas son las principales medidas que ha tomado:

PARA FRENAR LA PANDEMIA

- 100 DÍAS DE MASCARILLA. Biden dedicó su primera orden ejecutiva al coronavirus. La decisión urge a los estadounidenses a que usen mascarilla -que solo es obligatoria en algunos estados- durante los primeros 100 días de su Presidencia para hacer frente a la pandemia. Se requiere el uso de la mascarilla en las instalaciones federales.

- COORDINADOR CONTRA LA COVID-19. El gobernante creó la figura del coordinador contra la covid-19, para la que ha nombrado a Jeff Zients, que supervisará el suministro, distribución y administración de vacunas, así como la producción de equipos y las pruebas de coronavirus.

-SEGURIDAD EN VIAJES nacionales e internacionales. Biden ordenó que se exija llevar mascarilla en medios de transporte público como aviones, trenes y autobuses. Los viajeros que lleguen desde un país extranjero deben presentar la prueba de la covid-19 negativa.

- ACCESO A LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTOS PARA LA COVID-19. El gobernante aprobó se acelere el desarrollo de terapias contra el coronavirus y ordenó brindar asistencia a las instalaciones de cuidado crítico y las de atención a largo plazo.

- REAPERTURA DE ESCUELAS. Biden ordenó a la secretaria de Educación que coordine con los estados si requieren ayuda para la reapertura de los centros escolares para impartir clases en persona y para recopilar datos sobre la reapertura segura de las instalaciones educativas.

- RESTRICCIONES A VIAJEROS: El mandatario reimpuso las restricciones a los viajes a EE.UU. desde los países de la zona Schengen, el Reino Unido, Irlanda y Brasil. La orden incluye a Sudáfrica en esta lista de naciones.

POLÍTICA EXTERIOR

- SUSPENDER LA SALIDA DE LA OMS. El presidente suspendió la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida impulsada por su antecesor, Donald Trump.

- FIN AL "VETO MUSULMÁN". Biden anuló el veto que impuso Trump a los viajeros de 11 países de mayoría musulmana (Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y Yemen), conocido popularmente como el "veto a los musulmanes".

SUPENSIÓN DE LA VENTA DE ARMAS AL EXTRANJERO. El gobernante suspendió temporalmente todos los acuerdos de comercio de armas con otros países iniciados por Trump, lo que incluye el compromiso de vender aviones de combate F-35 a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

INMIGRACIÓN

- APOYO A LOS "SOÑADORES". Otra de las órdenes firmadas por Biden salvaguarda el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650.000 indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como "dreamers" o "soñadores".

- CONGELAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO. El presidente canceló la emergencia nacional que Trump había decretado para desviar fondos y financiar así la construcción del muro fronterizo con México, que por el momento queda en el aire.

- REVOCACIÓN DE LA POLÍTICA DE "TOLERANCIA CERO" EN LA FRONTERA. Instruyó al Departamento de Justicia para revocar el programa de "tolerancia cero" de la administración Trump, que en su día llevó a la separación de más de 3.000 familias de inmigrantes indocumentados.

- DETENCIÓN DE INDOCUMENTADOS. El nuevo mandatario ordenó la revisión de las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) a la hora de arrestar a inmigrantes indocumentados, que Trump había instruido ampliar.

-SUMAR A LOS INDOCUMENTADOS EN EL CENSO. Además, Biden ordenó volver a contar a los inmigrantes indocumentados en el censo de población, que se lleva a cabo cada 10 años y que sirve para asignar fondos y representación política.

MEDIO AMBIENTE

- REGRESO AL ACUERDO DE PARÍS. Biden anunció el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático, un proceso que tardará 30 días en hacerse efectivo después de que Trump aprobase su salida en 2017.

- CANCELACIÓN DEL OLEODUCTO KEYSTONE XL. El jefe de Estado canceló el proyecto del oleoducto Keystone XL, convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis climática, y ha ordenado revisar más de un centenar de decisiones medioambientales de Trump.

- FRENO A LAS CONCESIONES. Biden ordenó la suspensión "en la medida de lo posible", de nuevas concesiones de petróleo y gas natural en áreas federales y aguas territoriales estadounidenses.

- PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES. También se comprometió a conservar al menos el 30 por ciento de los espacios naturales en tierras y océanos para 2030.

- ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO ASESOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. El Gobierno buscará el mejor asesoramiento posible en materia de ciencia y tecnológica con expertos en cada área.

DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y OTROS ASUNTOS

- FIN DE LA COMISIÓN 1776. Biden puso fin a la Comisión 1776 creada por Trump, que había publicado un informe que, según historiadores, distorsionaba la historia de la esclavitud en Estados Unidos.

- PROTECCIÓN LABORAL LGTBQ. La orden firmada por Biden previene de discriminación en el puesto de trabajo por motivo de orientación sexual o identidad de género en el Gobierno federal.

-COMPROMISO ÉTICO. El presidente ha aprobado una orden que obligará a los cargos de confianza en el Gobierno federal a firmar un compromiso ético prohibiéndoles actual bajo interés personal.

-AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA DE ALQUILERES E HIPOTECAS. Biden extendió hasta el 31 de marzo de los desalojos a quienes no puedan pagar su alquiler y de las ejecuciones hipotecarias debido a la crisis económica.

- EXTENSIÓN DE LA PAUSA AL PAGO DE DEUDAS ESTUDIANTILES. Por el mismo motivo, el presidente también ha ampliado hasta el 30 de septiembre la pausa al pago de deuda estudiantil en manos del Gobierno federal y de sus intereses.

- NO A CÁRCELES PRIVADAS. Biden decidió no renovar los contratos de su Gobierno con las empresas que gestionan cárceles privadas.

- REVOCA EL VETO A LOS TRANSGÉNEROS. Biden revocó la prohibición impuesta por su predecesor en el cargo a la admisión de personas transgénero en las Fuerzas Armadas del país.

-CONGELAR MEDIDAS DE ÚLTIMA HORA DE TRUMP. Biden ha congelado la implementación de medidas reguladoras aprobadas por Trump en las últimas horas de su Gobierno para revisarlas con detenimiento.

Laura Barros