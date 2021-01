Julio César Dely Valdés busca plasmar su huella en el icónico Tauro

Fotografía cedida este jueves por Tauro F.C que muestra al ex jugador de fútbol panameño Julio César Dely Valdés mientras dirige un entrenamiento con el Tauro F.C., el 20 de enero de 2021, en el Torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Mateo Soto/ Tauro F.C

Panamá, 28 ene (EFE).- El exjugador del Málaga Julio César Dely Valdés estará durante esta temporada al frente del Tauro con el objetivo de plasmar su huella en uno de los clubes más ganadores en el fútbol profesional de Panamá.

"No sé cuánto tiempo estaré en el Tauro, seis meses o un año, sea poco o mucho lo que importa es que se vea un trabajo, algo que quede en el club, que se reconozca y se vea un equipo trabajado, con eso me quedo tranquilo", dijo a Efe 'el Panagol', como se le conoció al delantero panameño por su efectividad goleadora.

Sus planes son "llegar lejos" con el Tauro en el Apertura 2021 de la Liga Panameña, club que cuenta un palmarés de 15 títulos en el fútbol local y con el que como entrenador, afirmó, apostará "a ganar siempre, y salir campeón sería mejor todavía".

"Siempre uno intenta llegar lo más lejos posible, más en una institución como el Tauro que te exige llegar hasta las últimas instancias", indicó el también exjugador del Real Oviedo español.

Recordó que el Tauro fue el primero en acercársele, y que aunque habían otros clubes interesados en sus servicios "ellos lo hicieron primero".

"Y yo evidentemente por ese interés que mostró el Tauro, sin duda acepté", añadió.

Dely Valdés, quien anteriormente dirigió al Árabe Unido, reconoce que son buenas las sensaciones de volver a entrenar en el fútbol panameño.

"En España suelen decir que uno tiene que estar en la rueda, en la palestra siempre. Cuando surgió esta oportunidad de dirigir en la LPF dije '¿por qué no?'. Además, llego a un equipo importante, y entrenar a un equipo como Tauro, para un entrenador las sensaciones siempre son buenas", remarcó.

UN CHOQUE ENTRE HERMANOS

Llegará el momento en el Apertura 2021 en que 'el Panagol' y su hermano gemelo Jorge Dely Valdés, que dirige al Plaza Amador, den más vida a lo que se conoce en Panamá como el "clásico" entre sus respectivos clubes.

"Será lindo para el fútbol panameño, para Jorge y para mí, para Tauro y para Plaza será lindo. Creo que va a ser (algo) que no se ha dado, que dos hermanos gemelos dirijan un clásico, va a ser difícil (este choque) en Panamá. Ojalá que gane el fútbol", dijo.

Consideró que más allá del duelo entre hermanos en el Tauro-Plaza Amador, "también hay vínculo con mi hermano Armando, quien tuvo un pasaje por el club placino como jugador y entrenador, (y eso) es algo especial para mí".

Pero 'el Panagol' fue más allá y destacó que igualmente habrá sentimientos encontrados cuando enfrente al Árabe Unido, equipo en el que jugó (2004-2006) y dirigió entre 2013 y 2014.

"Cuando me toque enfrentar a Plaza o Árabe habrá una serie de sentimientos cruzados", manifestó.

Destacó por otra parte el contar con la presencia como asistente técnico del mundialista en Rusia 2018 Felipe Baloy, y ponderó de forma positiva que, éste, se encuentre interesado en aprender e introducirse en el campo como entrenador.

"La presencia de Baloy en el cuerpo técnico es muy positivo. 'Pipe' puede aportar muchas cosas porque tiene mucha experiencia, y de seguro que cuando él se dirija a un futbolista, en cualquier situación, le van a prestar mucha atención", precisó.

