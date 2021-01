Juan Avellaneda y Pelayo Díaz apuestan por bolsos de lujo

MADRID, 28 (CHANCE)



Cada vez son más los hombres que añaden a sus looks bolsos donde poder llevar la cartera, el teléfono móvil, una colonia, gafas de sol... en fin, todo lo que quieran meter dentro de él. En especial, tenemos dos rostros conocidos de nuestro país que lucen bolsos grandes y lo hacen con una elegancia extrema. Además, estas dos personas han estados enfrentados públicamente durante muchos años aunque ahora estén más discretos que nunca.



Hablamos de Pelayo Díaz y Juan Avellaneda. Dos estilistas de infarto que nos enamoran cada vez que publican en sus redes sociales los conjuntos tan elegantes y con tanta personalidad que visten. En esta ocasión, a pesar de la enemistad que existe entre ellos, los dos tienen algo en común: su pasión por los bolsos.



Ambos han colgado recientemente en su perfil de Instagram fotografías mostrando sus conjuntos de ropa en la calle, posando con un bolso grande de la firma Hermès. Y es que parece que a ambos les encanta esta firma para combinar sus looks.



En esta ocasión ha sido Juan Avellaneda quien ha subido una fotografía a su perfil de Instagram en la que nos muestra un look de lo más informal, pero a la vez elegante, posando con un bolso de lo más impresionante. Pelayo Díaz, también ha colgado fotografías con un bolso del mismo estilo, pero con un conjunto totalmente diferente al que lleva el que fuera concursante de Masterchef.