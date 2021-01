Gustavo Alfaro observa la pretemporada para armar la "Tri ideal" 2021

En la imagen, el entrenador de Ecuador Gustavo Alfaro. EFE/Agustín Marcarián/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 28 ene (EFE).- El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, continúa con la observación de jugadores en plena pretemporada de los clubes locales, para armar la "Tri ideal" pensando en las próximas fechas de marzo 2021 en las eliminatorias del Mundial de Catar.

El seleccionador, que no se pierde ningún amistoso, estuvo en el primero de comprobación entre Liga de Quito y Universidad Católica pendiente del desempeño de las figuras que convocó y le dieron resultados en las cuatro primeras fechas de las eliminatorias del año pasado.

Es la característica de Alfaro, que buscará, además, algún espacio en la apretada agenda de los clubes para realizar microciclos de encuentros con los seleccionados antes de la convocatoria oficial para los partidos de marzo próximo contra Chile y Venezuela.

Alfaro y su equipo deberán estar listos para el 25 de marzo, cuando a la Tri le toca visitar Venezuela y, cinco días después, recibir a Chile en la capital ecuatoriana.

Entre los jugadores que ha observado esta semana en Quito, los defensas Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, el centrocampista Jordi Alcívar, los atacantes Adolfo Muñoz y Jhojan Julio, todos de Liga; al portero Hernán Galíndez y al defensa Gustavo Cortez, de Universidad Católica.

El seleccionador, que tiene muy en cuenta la voluntad del debutante y del hambre de consagración, ha seguido observando prácticamente todos los partidos del torneo local en su fase final y los amistosos desde entonces de cara al inicio de la nueva temporada el 19 de febrero.

Tras la contratación y posterior interrupción de contrato de Jordi Cruyff, Alfaro llegó a Ecuador en un momento crucial para la selección, cuando no tenía una base debido a los anteriores fracasos en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 y la Copa América de Brasil 2019.

También llegaba con un Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dividido y en peleas de varios meses.

Su primera selección la tuvo que armar en un mes para afrontar los clasificatorios de Catar, y terminó el año en el sorpresivo tercer puesto de la tabla de posiciones, con tres triunfos y una derrota.

Los ecuatorianos observaron el debut de Alfaro y su equipo con el corazón en la mano por el temor a una goleada ante Argentina, que ganó con las justas en Buenos Aires por 1-0, dejando a los andinos con algo de esperanza.

En el segundo partido contra Uruguay, el equipo de Alfaro pasó por encima al siempre favorito Uruguay por 4-2, y después ganó 2-3 a Bolivia en La Paz y goleó 6-1 en Quito a Colombia.

Y es que tras años de crisis, Alfaro espera que no se repita la historia de las eliminatorias para Rusia 2018, cuando Ecuador arrancó con cuatro victorias consecutivas y luego se fue desinflando hasta quedar eliminado.