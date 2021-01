Guinea.- Condé crea un organismo encargado de la puesta en marcha de un diálogo ante la crisis política en Guinea

01/01/1970 El presidente de Guinea, Alpha Condé POLITICA AFRICA GUINEA INTERNACIONAL ALEXEI DRUZHININ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente de Guinea, Alpha Condé, ha anunciado la creación de un organismo que estará encargado de la puesta en marcha de un diálogo con actores políticos y sociales para intentar zanjar la crisis derivada del referéndum constitucional y las posteriores elecciones presidenciales celebradas en 2020.



El decreto firmado por el mandatario contempla que este organismo esté encabezado por el primer ministro y la creación de una plataforma para los intercambios de opiniones entre el Gobierno, los partidos y las organizaciones sociales, según ha informado el portal de noticias Guinée News.



Por otra parte, durante la jornada ha sido condenado a once meses de cárcel al destacado activista Oumar Sylla, conocido como Foniké Mengué, por "llamamientos a una concentración desarmada", tal y como ha recogido el portal Vision Guinée.



Sylla, coordinador de movilización del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), fue detenido por sus llamamientos a favor de las movilizaciones contra Condé e inició una huelga de hambre en diciembre para protestar contra su arresto.



La decisión de Condé ha llegado en un momento en el que ha ido desvelando poco a poco la composición de su Gobierno, en el que hay pocas caras nuevas a pesar de su compromiso de un cambio de rumbo en el país para responder a las demandas de la oposición y la sociedad civil de una mayor democratización.



El presidente fue declarado ganador de las elecciones del 18 de octubre, unos resultados que no han sido reconocidos por el principal candidato opositor, Cellou Dalein Diallo, quien insiste en que es el vencedor real en las urnas.



Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional, que fueron rechazados.



Los comicios estuvieron marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, prohibido por la Constitución --si bien el Constitucional lo validó argumentando que las enmiendas a la Carta magna ponían a cero su contador--, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad.



El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron los comicios. Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato se procedió a la citada enmienda constitucional aprobada en medio del boicot opositor.