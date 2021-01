Fútbol.- Jan Oblak: "Va a llegar el momento de levantar la Champions"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, se mostró convencido de que el 2021 será "un gran año" para los rojiblancos, con la espina de la Champions que llegará "el momento" de quitarse y confiado en la pelea y ambición de su equipo, bien reforzado con Luis Suárez gracias al regalo del Barça.



"Tanto yo como todos los que ven los partidos del Atleti ven que estamos jugando un poco diferente. El Atleti siempre va a pelear y va a tener la misma ambición. Igual para la gente jugamos un poco más bonito. Para mí existe ganar. Lo importante es mirar la tabla y ver dónde estás", dijo este jueves en una entrevista a El Larguero de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.



El meta esloveno, que aspira a su quinto Trofeo Zamora, vuelve a marcar la diferencia una temporada más bajo palos, un año que atraviesa el Atlético como líder destacado de la Liga tras la primera vuelta. "No pienso en el Trofeo Zamora, sí que pienso en no encajar goles. Encajar me molesta mucho, pero es normal en cualquier portero, siempre quieres mantener la portería a cero", afirmó.



Sobre los objetivos, Oblak no ocultó las ganas de levantar la Champions. "La Champions fue la peor derrota, pero es fútbol, hay que levantarse, y estoy seguro que va a llegar el momento de levantar (la Champions). Cada temporada es la oportunidad y luego hay que ir hasta el final, ojalá vamos a tener otra oportunidad de poder ganarlo, si es en el Atlético no podría ser más bonito", dijo.



El meta explicó que su deseo sigue siendo levantar títulos de rojiblanco. "Tengo contrato y nunca he hablado de otros clubes. Siempre he visto que se puede hacer algo más, levantar algún título, las ganas de ganar en este club me han ayudado a quedarme, nunca esperé estar tanto tiempo después de los inicios difíciles. Va a ser un gran año", afirmó.



Por otro lado, Oblak, que se siente un líder del equipo desde antes de ser capitán, se refirió a la llegada de Luis Suárez, otro motivo más para confiar en ganar títulos. "Luis Suárez está mostrando el gran jugador que es. Muy felices de que haya venido, que haya fichado, que el Barça le haya dejado. A todo el mundo le sorprendió, el jugador que es, los goles que ha marcado para el Barcelona, pero era una decisión del club y yo no puedo estar más feliz, por suerte le dejaron, y ojalá siga así hasta final de temporada porque levantaremos algún título con sus goles", dijo.



Además, el meta rojiblanco confió en que Joao Félix se convierta en uno de los mejores del mundo. "Tiene que trabajar fuerte, tiene que escuchar al entrenador y hacer lo que se pide de él. Cuando hace su partido, marca las diferencias", afirmó.



Por último, Oblak habló de Messi y Cristiano como sus peores rivales, y se imaginó por momentos compartiendo equipo con el argentino. "Sería más fácil jugar con él que contra él, sería bonito sin ninguna duda. Messi juega por todos lados y por eso es el mejor, hace cosas espectaculares en cualquier lado del campo. Seguro también Cristiano Ronaldo. Messi y Ronaldo han sido todo este tiempo los mejores y a los mejores a los que me he enfrentado", terminó.