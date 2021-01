Francisco Rivera y sus hilarantes respuestas para evitar hablar de Isabel Pantoja

10/11/2020 Francisco Rivera ha demostrado una vez más su ironía EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Francisco Rivera continúa su lucha contra Isabel Pantoja para recuperar los objetos personales que su padre les dejó en herencia tanto a él como a sus hermanos Cayetano y Kiko. Sin embargo, después de hablar del tema y asegurar que la tonadillera era "mala persona" y tenía "el alma oscura", el exdiestro ha optado por guardar silencio y no confirmar si, como aseguró su abogado Joaquín Moeckel en su día, han iniciado medidas legales contra la artista para reclamar judicialmente los enseres de Paquirri.



Quizás el buen momento que atraviesa su relación con Kiko en la actualidad - están más unidos que nunca - ha hecho que Francisco prefiera callarse su opinión sobre Isabel Pantoja y la guerra que mantiene con su hijo y, entre promoción y promoción de su marca de hamburguesas, el colaborador de "Espejo público" no duda en acordarse de la "cecina" y las "salchichas" cuando le preguntamos por la coplera, protagonizando una hilarante entrevista que no os podéis perder.



- CHANCE: Maestro, ¿qué tal?



- FRANCISCO: ¿Qué tal? Buenos días.



- CH: Buenos días. ¿Han comenzado ya las medidas legales que dijo su abogado que iban a hacer a principios de año contra Isabel Pantoja?



- FRANCISCO: Yo lo que os recomiendo es que comáis hamburguesas de Don Angus que está buenísimas.



- CH: Se lo pregunto en serio, su propio abogado lo dijo.



- FRANCISCO: Yo también te hablo en serio. Además, tenemos cecina buenísima.



- CH: Dijo que a principios de año si no llegabais a un acuerdo comenzaríais con las medidas legales.



- FRANCISCO: Tenemos salchichas también espectaculares de buenas.



- CH: ¿Qué le parecen todas las cosas que ha comentado su hermano Kiko?



- FRANCISCO: Pero las hamburguesas son especialmente...



- CH: ¿Qué le parece lo que dijo su hermano de cómo se refiere a usted Isabel Pantoja?



- FRANCISCO: La cecina, lo que pasa es que aquí somo más de jamón, pero la cecina es un espectáculo.



- CH: Era usted un niño. Tenía usted nueve o diez años como mucho



- FRANCISCO: Acordaros del nombre.



- CH: Se está hablando mucho de un dinero que tenía oculto su padre de América.



- FRANCISCO: Gracias.