Fórmula 1.-.-Alonso, Sainz o Gené se despiden agradecidos de Adrián Campos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El expiloto español de Fórmula 1 Adrián Campos Suñer falleció este miércoles a los 60 años, y varios de sus pupilos y pilotos del 'Gran Circo', como Fernando Alonso o Carlos Sainz, han querido despedirse de él a través de las redes sociales, destacando su papel en el mundo del motor.



"Uno de los días más tristes para la familia del automovilismo. Piloto y gran impulsor de este deporte. Gracias por soñar con la Fórmula 1", expresó Fernando Alonso en su perfil oficial de 'Twitter'.



El piloto asturiano tuvo como mánager a Campos a su llegada a la Fórmula 1, siendo el valenciano su descubridor. "Gracias por creer en los jóvenes. Gracias y descansa en Paz", le deseó el ovetense, que está de vuelta a la F1 en este 2021.



Por su parte, el ya piloto de Ferrari Carlos Sainz aseguró vivir un día "muy triste" por el fallecimiento de Adrián Campos. "Sin duda, un referente de nuestro deporte en España y a nivel internacional. Mi más sincero pésame a toda su familia y amigos", se sinceró.



Su padre, el piloto de rally Carlos Sainz se unió a ese lamento. "Sentimos mucho la muerte de Adrián Campos, piloto, mánager, emprendedor entusiasta del automovilismo español. Nuestro recuerdo y todo nuestro ánimo para toda la familia. La vida nos recuerda que nuestro camino por aquí es desconocido y puede ser caprichoso", apuntó.



Otro piloto español de Fórmula 1 que tiene que dar las gracias a Campos es Marc Gené, pues gracias a él llegó a la elite del automovilismo. "Hoy me inunda una enorme tristeza. Nos ha dejado una de las personas que más han ayudado al automovilismo en España", escribió.



"Sin Adrián yo nunca hubiera llegado a la F1. Gran piloto, Team Principal y sobre todo una muy buena persona. Mi más sentido pésame a sus hijos, familia y amigos", subrayó el piloto catalán, ahora comentarista de F1 y embajador de la escudería Ferrari.



También Roberto Merhi, expiloto de F1 y que coincidió con Adrián Campos en su equipo de F2, despidió a "una gran persona". "Muchas gracias por ayudarme y apoyar tanto el automovilismo español. Un fuerte abrazo para la familia de Campos Racing en estos momentos tan duros", se sinceró.



Y Alex Palou, piloto de la Indy Car, también recordó cariñosamente de su mentor, ya que el de Alzira fue formador de una 'cantera' de pilotos interminable en el Campos Racing. "Si no fuera por ti, yo no estaría dónde estoy. DEP Adrián", le dedicó.