Fernando Savater: "La ciudadanía española sigue amenazada por el separatismo"

Fotografía cedida por el Hay Festival de Cartagena del escritor español Fernando Savater, que participará en la decimosexta edición del Hay Festival de Cartagena en un conversatorio con el escritor colombiano Alejandro Gaviria. EFE/Hay Festival Cartagena

Cartagena (Colombia), 28 ene (EFE).- Para el filósofo y escritor Fernando Savater el principal problema de España, tres años después del referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña, siguen siendo los separatismos que "amenazan a la ciudadanía española".

Así lo afirma en una entrevista virtual con Efe, con motivo de su participación en el Hay Festival de Cartagena de Indias, donde asegura que "el problema de fragmentación es el problema político más grande que hay hoy en España”.

"Es un atentado contra la ciudadanía de todos los españoles porque un ciudadano español, como pasa en cualquier país, es ciudadano de todo su país, no solamente de una región, no solamente del sitio donde vive", insiste.

Savater (San Sebastián, 1947) participará el próximo sábado en un coloquio con el economista colombiano Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, durante la 16 edición del Hay Festival de Cartagena de Indias, que este año se celebra de forma virtual debido a la pandemia de la covid-19.

"No hay cosa peor para un Estado que la destrucción de sus vínculos entre las diversas regiones, entre los diversos ciudadanos", reflexiona el autor.

En esa destrucción, más que la pérdida de unidad del Estado, al escritor, que formó parte de la candidatura del partido español de centro-derecha Ciudadanos a las elecciones europeas de 2019, lo que le preocupa es la pérdida de unión de la ciudadanía y "que el ciudadano pierda sus competencias en el país al que pertenece".

Savater reitera que su ideología, la que defiende con vehemencia, "es simplemente la defensa de la ciudadanía".

LA SOMBRA DE ETA

A sus 73 años, Savater, reiteradamente amenazado en el pasado por la banda terrorista ETA, considera que, pese a que hace casi una década el grupo armado cesó su actividad violenta, los nacionalistas "están influyendo de una manera excesiva en la política española con el tema del País Vasco".

"Los violentos, los terroristas, han dejado la violencia pero gracias a ese especie de prestigio que el terror les dio, hoy están en el Parlamento", puntualiza.

Ahora no son "una amenaza de muerte", insiste, pero sí "una amenaza de apoderarse de las instituciones democráticas para intentar conseguir un separatismo, un país independiente", lo que supone, una vez más y a juicio de Savater, un arrebato de la ciudadanía.

Incluso llega a comparar a los partidos separatistas con el populismo racista, machista y extremista de Donald Trump; "eso sí pretendidamente de izquierdas".

"Reproducen el mismo esquema populista de querer pasar por encima de las instituciones, por encima de los Parlamentos y destruir la unidad conseguida democráticamente en 1978 con la Constitución democrática en España", ahonda.

Y añade que los separatistas, que según él están en el Gobierno, pretenden convertir a España "en una especie de puzzle a su gusto".

DESTIERRO DE LO ESPAÑOL

La influencia de los grupos separatistas, según el escritor español, se sigue viendo en el País Vasco o Cataluña en temas como la educación, y asegura que en estas zonas "es muy difícil" estudiar en lengua castellana, un argumento esgrimido por la derecha española en el debate para la aprobación de la nueva ley de Educación.

Esta ley contempla la eliminación del castellano como lengua vehicular y ,según el Gobierno español, no implica que la educación en castellano vaya a desaparecer, sino que pretende garantizar la enseñanza de todas las lenguas cooficiales, tanto la autonómicas como la nacional.

"Se impone de forma obligatoria, aunque las familias sean de habla castellana como lo son en la mayoría de los casos en el País Vasco y Cataluña, una educación en catalán o en euskera para ir formando esa especie de nación que quieren crear para justificar sus ambiciones", asevera Savater.

Con ello, los separatistas, según el escritor, buscan "desterrar todo recuerdo de lo español de esas tierras".

"Eso evidentemente -concluye- va en contra de la gran parte de los ciudadanos que viven ahí que quieren ser vascos, ser catalanes pero quieren también ser españoles y pertenecer a todo el resto del país".

Ricardo Maldonado Rozo