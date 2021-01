Estados Unidos.- (AMP) Brokers como Ronbinhood e IB restringen las operaciones con acciones de GameStop y AMC

Otros como eToro siguen permitiendo operar, pero sin apalancamiento



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Varias plataformas de negociación de acciones como Robinhood e Interactive Brokers (IB), populares entre los inversores particulares en Estados Unidos y los usuarios del subforo de Reddit WallStreetBets para ejecutar sus órdenes de compra de títulos de GameStop, han restringido las operaciones con acciones de esta compañía y otras con alta volatilidad en mel mercado.



En concreto, Robinhood ha decidido restringir las operaciones con títulos de la cadena de videojuegos, así como con los de la cadena de cines AMC y otros valores ante la volatilidad del mercado. "En vista de las actual volatilidad del mercado, estamos restringiendo las transacciones de ciertos valores a únicamente el cierre de posiciones, incluyendo AMC y GME (GameStop)", ha anunciado la plataforma a través de las redes sociales.



Por su parte, Interactive Brokers ha anunciado también que ha liquidado el comercio de opciones de GME, AMC, BB, EXPR y KOSS "debido a la extraordinaria volatilidad en los mercados". También ha señalado que las posiciones largas en acciones requerirán un margen del 100% y las posiciones cortas en acciones requerirán un margen del 300% "hasta nuevo aviso".



Además de estos los valores, que han protagonizado en las últimas sesiones en Wall Street la revuelta de inversores minoristas organizados a través de WallStreetBets frente a grandes fondos bajistas, Robinhood ha decidido también restringir las operaciones con títulos de American Airlines (AAL), BlackBerry (BB), Best Buy (BBY), Castor Maritime (CTRM), Express (EXPR), KOSS Corporation (KOSS), Naked Brand (NAKD), Nokia (NOK), Sundial Growers (SNDL), Tootsie Roll (TR) y Trivago (TRVG).



"En medio de una volatilidad significativa del mercado, es más importante que nunca que ayudemos a los clientes a mantenerse informados", ha señalado la plataforma, destacando que en 2020 más de 3,2 millones de personas consultaron los recursos de formación financiera puestos a disposición del público por Robinhood.



RESTRICCIONES EN FLATEX-DEGIRO Y ETORO



Otros intermediarios como Flatex-Degiro, más usados por los usuarios en España, no tienen restingrida la operativa en estos valores "por el momento" y reconocen que han experimentando un aumento tanto de la actividad en la negociación así como en la apertura de cuentas.



"En respuesta a los recientes desarrollos, nos parece importante enfatizar que invertir no es un juego. Puedes perder tu inversión y por ello recomendamos que el inversor se informe bien sobre los riesgos que está dispuesto a asumir", ha señalado un portavoz de Degiro a Europa Press.



Por su parte, la plataforma eToro también ha notificado a los clientes unos 150 valores en los que no acepta órdenes fuera de las horas de mercado, entre los que se encuentra GameStop. Además, la compra de este valor no se puede operar con apalancamiento desde eToro.



Estas restricciones se aplican a los valores con poca liquidez. "Tenemos que trabajar con la liquidez disponible en la Bolsa en la que cotiza el valor. Independientemente de las condiciones del mercado, abogamos por la inversión responsable", ha enfatizado la compañía.



NINETY NINE CRECE UN 500% EN 24 HORAS



Por su parte, el broker español Ninety Nine asegura haber recibido "una oleada de nuevos usuarios llamados por el efecto GameStop" sin cortes en su servicio, como han denunciado los usuarios de otras plataformas de inversión.



Ninety Nine ha incorporado las acciones de GameStop a su catálogo este viernes. Previamente, ha cuantificado el crecimiento en usuarios registrados a su plataforma de inversión en un 500% en estos días, en los que ha llegado a gestionar operaciones por un millón de dólares en 24 horas, destacando el movimiento en los títulos de AMC, Blackberry y Nokia.