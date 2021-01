Estado mexicano Guerrero regresa a la alerta máxima por aumento de contagios

Turistas disfrutan de las playas en el balneario de Acapulco, en México. EFE/David Guzmán/Archivo

Guerrero (México), 27 ene (EFE).- El estado mexicano Guerrero regresa a la alerta de máximo riesgo, color rojo en el semáforo epidemiológico, debido al aumento de contagios y decesos de las últimas semanas, informó el Gobierno de la entidad.

Además, señaló que restringirán actividades no esenciales hasta en un 70 %, a partir de este miércoles y hasta el 14 de febrero.

"El semáforo epidemiológico del estado transita a color rojo (máximo riesgo) por lo que el Consejo Estatal de Salud ha determinado ajustar la vigencia de porcentajes de ocupación, aforos y horarios de diversas actividades no esenciales, con la finalidad de preservar la salud de la población", se apuntó en el periódico oficial del estado.

Las actividades no esenciales que se verán restringidas serán hoteles, clubes de playas, balnearios, yates de recreo, servicios náuticos, deportes acuáticos y playas, con un aforo del 30 % y en un horario de 7.00 de la mañana a las 17.00, suspendiendo la venta y entrada de comida en esta hora.

"En Guerrero hemos rebasado las 3.000 defunciones, hay que recordar que en el mes de junio tuvimos el pico del año pasado y los mayores indicadores estuvieron en junio y julio", señaló en un vídeo en redes sociales el gobernador del estado, Héctor Astudillo.

"Tenemos que suspender todas las actividades no esenciales, este es un asunto en el que hay que prevenir, no acercarse a la muerte por covid-19", agregó.

En tanto, las actividades en centros nocturnos, bares y salones de eventos en lugares abiertos y cerrados, permanecerán suspendidas lo mismo que discotecas y casinos, por lo que encargados y comerciantes aseguran que se espera una segunda crisis económica.

"La noticia honestamente ya me la esperaba, era obvio después de diciembre, pero no estoy preparado para esto, llevo un año sin estar preparado para el covid, la verdad es imposible prepararse para algo así", dijo a Efe Pascual Verdeja, encargado de un hotel.

A pesar de que se dio a conocer la información del regreso al color rojo, los trabajadores de los centros nocturnos comentaron que ellos seguirán laborando de manera "normal", hasta que sean notificados por alguna autoridad.

"Había rumores nada más, la noticia nos agarró de sorpresa. Se hace un cierre como la ocasión anterior, pero hasta que no nos avisen no nos podemos adelantar a los hechos. Hoy cerramos normal hasta las 23 horas con las medidas sanitarias debidas", enfatizó el encargado de bares, Daniel Chavarría.

En los últimos seis meses, el semáforo epidemiológico en el estado transitó del color naranja (riesgo alto) al amarillo (riesgo medios) y debido a ello los trabajadores señalaron que no han podido recuperar su economía

"Yo voy a volver a vender comida, a buscar la forma de sobrevivir y poder salir adelante. Donde yo estoy trabajamos 15 personas, que nos vamos a quedar sin poder llevar un plato de comida otra vez a la casa porque te recuerdo que vivimos al día", afirmó Danny.

El popular balneario de Acapulco, el más popular en México, esperaba su primer puente vacacional del año, serie de días de descanso, el próximo 5 de febrero

Hasta este día, el estado de Guerrero acumula 30.204 casos positivos y 3.003 defunciones, mientras que Acapulco es la ciudad que más casos reporta con 12.825 casos y 1.363 muertos.