El francés Yannick Bestaven ('Maitre Coq IV') se proclama vencedor

Redacción deportes, 28 ene (EFE).- El 'Maitre Coq IV' del francés Yannick Bestaven se ha proclamado vencedor de la novena edición de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- tras cruzar la línea de meta a las 04:19:46 (hora CET) en tercera posición y aplicarse su bonificación de 10 horas y 15 minutos que le ha dado un tiempo final de 80 días, 13 horas, 59 minutos y 46 segundos para un recorrido total de 28.584 millas náuticas (52.966 km).

Esta edición ha sido inédita, no solo por la pandemia de covid-119 sino por el hecho de que el 'Apivia' de Charlie Dalín, que cruzó la línea de meta ayer (20:35 hora CET) ha tenido que esperar casi ocho horas para conocer el desenlace final. Dalín acabó segundo.

El 'Maitre Coq IV' llegó 7 horas 43 minutos y 59 segundos después del 'Apivia pero al descontarle las 10 horas 15 minutos de bonificación otorgadas por el jurado internacional de la Vendée Globe por su implicación en el rescate de Kevin Escoffier el pasado 30 de noviembre, sumó un tiempo final inferior de dos horas y media.

La tercera posición del podio ha sido para el 'Bureau Vallée 2' de Louis Burton, que cruzó la meta en segunda posición a las 00:45:12 (hora CET), después de 80 días, 10 horas, 25 minutos y 12 segundos.

La nota triste de la jornada la protagonizó el alemán Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) que impactó con una barca de pesca la pasada noche, cuando navegaba a una media de 20 nudos (38 km/h) y a 80 millas (148 km) de la meta, era tercero en la general y tenía una bonificación de seis horas que podía haberle dado la victoria.

Aunque el golpe le produjo daños en el costado de estribor, pudo seguir adelante, pero su velocidad tuvo que bajar a 7 nudos (12 km/h). A las 06:00 CET de este jueves aún le quedaban 35 millas (68 km) para la llegada.

Yannick Bestaven, de 48 años, nacido en Saint Nazarie y residente en La Rochelle, ha tenido que esperar doce años para imponerse en la prueba después de casi 13 año, tras abandonar en la cuarta jornada de la edición 2008-2009 al romper el mástil su barco, el 'Energies Autour du Monde' en el golfo de Vizcaya.

Padre de dos hijas( Mona y Louise, de 16 y 12 años), ingeniero civil de formación -es el inventor de los hidrogeneradores que equipan los IMOCA de esta Vendée Globe - ganador de la Mini Transat 2001 en un barco que construyó el mismo y doble ganador de la Transat Jacques Vabre en Class40 (2011 y 2015), fue líder de esta edición durante 26 días (del 16 de diciembre al 11 de enero), con el 'Maitre Coq IV' un diseño Verdier botado en marzo de 2016 equipado con pequeños 'foils' alerones y optimizado.

El 30 de noviembre, en el suroeste de Sudáfrica, su carrera dio un giro. Al final de la tarde, fue llamado por la Dirección de Carrera de Vendée Globe para que fuese a ayudar a Kevin Escoffier, para reforzar a Jean Le Cam, ya en la zona. Posicionado más al sur, Yannick se dio la vuelta y pasó buena parte de la noche recorriendo la zona, hasta que Le Cam recogió al náufrago a bordo.

El 11 de enero sufrió daños a bordo tras pasar el Cabo de Hornos: balcón delantero de proa arrancado, sin sistema de enrollador automático y algunas velas de proa inutilizadas y perdió el liderato.

No se rindió y consciente de la bonificación que tenía, lanzó un fuerte ataque a 1.300 millas (2.400 km) de la meta, pasando por el norte del archipiélago de las Azores para tener viento más fuerte. Fue un movimiento ganador ya que fue recortando distancia al líder Charlie Dalin, y que le bastó para sacar ventaja en la clasificación final tras aplicarle su bonificación.

Resultados y Clasificaciones (81ª jornada)

Recorrido (teórico: 24.334 m.n. (45.090 km)

28/01/2021 (07:30 CET)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

Tiempo invertido

.1. Yannick Bestaven (FRA)(F) Maite Coq 80d.03h.44m.46s.(1)

.2. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 80d.06h.15m.47s.

.3. Louis Burton (FRA) (F) Bureau Vallée 80d.10h.25m.12s.

.4. Thomas Ruyant (FRA) (F) LinkedOut 80d.15h.22m.01s.

Distancia a meta

.5. Boris Herrmann (GER)(F) Sea Explorer a 30 m.n.

...

20. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 3487 mn.(6461 km)

(hasta 25 competidores/8 abandonos).

(1).- Aplicando su bonificación de 10 horas y 15 minutos.