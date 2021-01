El consumo de vino en Argentina repuntó el 6,5 % en 2020

De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el año pasado se vendieron en el mercado interno argentino 57 millones de litros más que en 2019. EFE/Nabil Mounzer/Archivo

Buenos Aires, 28 ene (EFE).- El consumo de vino en el mercado doméstico de Argentina repuntó el año pasado el 6,5 %, hasta alcanzar los 943 millones de litros, el volumen de ventas más alto de los últimos cinco años, según informaron este jueves fuentes oficiales.

De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el año pasado se vendieron en el mercado interno argentino 57 millones de litros más que en 2019.

"Sin dudas el vino fue el elegido por los consumidores en el 2020, un año tan particular atravesado por una pandemia mundial", observó el presidente del INV, Martín Hinojosa.

Los datos oficiales revelan una recuperación tras un período de caída en el consumo que se había acentuado a partir de 2016, agravándose en 2018, cuando el consumo tocó un mínimo histórico de 18,7 litros por persona anuales.

"Pero durante el 2020 las cosas cambiaron y el consumo per cápita alcanzó los 21 litros", destacó el INV en un comunicado.

Según los datos oficiales, durante el 2020 se acentuó la tendencia de preferencia de consumo de vinos tintos, cuyas ventas crecieron un 9 % en comparación con 2019.

El 78 % de los vinos consumidos en Argentina el año pasado fueron tintos, mientras los blancos fueron relegados al 22 % restante.

Asimismo, los varietales -vinos elaborados con un solo tipo de uva- tuvieron fuertes crecimientos (16 %), mientras los genéricos o de corte -vinos elaborados con dos o más variedades de uva- avanzaron casi un 4 % en la comparativa interanual.

Los envases de vidrio, y en especial los de gran tamaños (botellones), fueron las estrellas de este repunte, con un alza del 35 %.

De acuerdo al informe oficial, al igual que lo sucedido en el resto del mundo, los espumosos sufrieron la falta de festejos y eventos por la pandemia de covid-19, anotando caídas de ventas cercanas al 15 %.

El vino, "la más sana de las bebidas, acompañó a los consumidores en sus hogares a la hora del almuerzo y la cena. Recordemos que el vino no solo aplaca nuestra sed y gratifica nuestros sentidos, posee probadas características cardioprotectoras y anti oxidantes y esto ha sido muy valorado por los consumidores durante el 2020", sostuvo Hinojosa.