Ecuador conmemora ek Día del Holocausto con una declaración de la Asamblea Nacional

En la imagen un registro del embajador de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer, quien afirmó que el campo de concentración de Aushwitz representa "la crueldad, agonía y muerte", y "el exterminio de la vida judía en Europa por parte de una maquinaria de asesinato de los nacionalsocilistas". EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 27 ene (EFE).- Ecuador conmemoró este miércoles el Día Internacional de la Shoá (Holocausto) con una declaración de adhesión y de compromiso por la tolerancia, emitida por la Asamblea Nacional y entregada al embajador de Israel en el país, en un acto virtual de recuerdo.

La declaración, o "Acuerdo legislativo" en la nomenclatura local, rinde tributo "a los seres que fueron discriminados, perseguidos y eliminados en cruentos acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial", reza el texto, firmado por el presidente subrogante del órgano legislativo César Solórzano y leído por la asambleísta Lira Villalva.

El documento expresa "la más amplia adhesión" de la Asamblea "al acto de recordación del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto (..) para fortalecer la memoria colectiva con una visión de fraternidad, respeto y dignidad".

ACTO VIRTUAL

El acto, que este año ha sido virtual por las restricciones de la pandemia del coronavirus, es organizado cada 27 de enero -día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz- por el Centro Manuel Antonio Muñoz Borrero, adscrito al colegio judío "Alberto Einstein, por la embajada de Israel y por la ONU.

Muñoz Borrero es el único diplomático ecuatoriano reconocido por el centro Yad Vashem (Museo del Holocausto) de Jerusalén como "justo gentil", un reconocimiento a aquellas personas de otros pueblos y naciones que desinteresadamente, y corriendo un gran riesgo personal y familiar, ayudaron a salvar judíos durante el Holocausto nazi (1938-1945).

Como segundo titular de la Asamblea, Solórzano se sitúo "junto al Sistema de Naciones Unidas, la Embajada de Israel y el Colegio Einstein" en esta conmemoración "en memoria de los millones que perdieron la vida" en ese período.

Para "recordar el pasado y promover las enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial y sus incalculables pérdidas" porque "aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo".

Por su parte, el embajador israelí, Zeev Harel, hijo de supervivientes de aquella tragedia, recordó la importancia de "siempre recordar" y evocó el conocimiento de los testimonios de millones de sobrevivientes documentados en el museo Yad Vashem.

"Quedarán por siempre para recordar lo que pasó, y en contra de las voces de los negacionistas de la tragedia más inhumana que haya tenido la historia", destacó.

UNA COMUNIDAD NACIDA DEL HOLOCAUSTO

En Ecuador vive una pequeña comunidad judía, de unas 600 personas, directamente ligada a los horrores del nazismo, pues fue fundada por judíos que escapaban de la tragedia o que sobrevivieron a los campos de concentración y guetos nazis.

De ellos aún quedan en el país una decena de supervivientes, seis de los cuales realizaron, desde sus casas, el encendido de seis velas, una por cada millón de judíos que perecieron en la Shoá.

El rabino Nir Koren leyó la tradicional oración de recuerdo "El Male Rahamim" (Dios lleno de misericordia) por las almas de los muertos.

En el acto hablaron también la sueca Lena Savelli, coordinadora residente del Sistema de la ONU en Ecuador; el franco-marroquí Youssef Filali-Meknassi, director de la oficina de Unesco para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; el embajador alemán en Ecuador, Philipp Schauer, y el presidente de la Comunidad Judía Ecuatoriana, Daniel Lesch.

Para Schauer, Aushwitz fue "el símbolo de un millón de destinos individuales", que representa "la crueldad, agonía y muerte", y "el exterminio de la vida judía en Europa por parte de una maquinaria de asesinato de los nacionalsocilistas".

Mientras que para Lesch, el recuerdo del Holocausto "no es solo un tema judío" sino "un episodio que avergonzó el siglo XX y a la humanidad".

No dejaron "ni lápidas ni rastro para recordar su pérdida" y "sin ceremonias como esta no habría recuerdos ni nombres, y detrás de cada nombre hay una historia de vida, una familia y una identidad".