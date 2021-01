Ecuador aumenta presencia militar en la frontera con Perú para vigilar la migración

El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, durante una rueda de prensa en el ministerio de Defensa, hoy en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 28 ene (EFE).- Ecuador reforzará los destacamentos militares e incorporará una veintena de vehículos tácticos Hammer para ampliar la movilidad de sus patrullas en la frontera con Perú, con el fin de vigilar la entrada de migrantes por pasos irregulares.

Así lo anunció este jueves el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, al explicar las conclusiones de los recientes contactos mantenidos con las autoridades de Perú, país vecino que en los últimos días ha desplegado tropas en la zona de la divisoria.

A lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador, esta semana se ubicaron más de 50 vehículos del Ejército peruano entre tanques, carros de combate, blindados, patrulleros, y más de 1.200 uniformados.

Estas medidas se enmarcan en la coordinación de las Fuerzas Armadas de los dos países a fin de disuadir la inmigración ilegal, en su mayoría de venezolanos, por las conocidas como "trochas", flujo que aparentemente se ha incrementado en las últimas semanas.

REFUERZOS EN LA DIVISORIA

"Nos dimos cuenta que hace falta reforzar con personal. Tenemos destacamentos permanentes fijos a lo largo de la línea de frontera, algunos fueron levantados y vamos a tener que volverlos a reactivar", manifestó Jarrín.

El titular ecuatoriano de Defensa añadió que "también hace falta mayor movilidad a los vehículos pesados, vamos a agregarles y a partir de mañana tendremos incorporando 20 vehículos tácticos Hammer para dar mayor movilidad a nuestras patrullas".

El cierre de fronteras por la pandemia de la covid-19, ha provocado en el último tiempo un creciente movimiento migratorio de venezolanos por la región de diverso recorrido.

Mientras unos buscan regresar a su país, al igual que al inicio de la crisis sanitaria, otros se decantan por dirigirse a países del sur del continente bajo el denominador común de buscarse un futuro y escapar del hambre y el desempleo.

Un vídeo al que ha tenido acceso Efe, grabado por un activista esta semana en la delimitación de Perú y Ecuador, muestra una carretera rural donde se aprecia a un "soldado peruano", según dijo, disparando al aire en señal de advertencia ante la presencia de un grupo de migrantes con menores que gritaban "¡hay niños, hay niños!".

Interpelado sobre esta difícil situación, el ministro ecuatoriano precisó que el tema de la migración "no es una amenaza para la seguridad nacional", aunque sí "una situación de riesgo".

"No solamente han disparado al aire para disuadir que la población avance, que es una situación de Perú. Eso demuestra que es una situación de riesgo y que puede pasar a ser un conflicto, no solamente para la población, puede ser entre las fuerzas militares", advirtió.

Por ello resaltó los esfuerzos de coordinación entre las dos fuerzas armadas vecinas y la reunión mantenida la semana pasada entre sendos responsables del Comando Conjunto de los respectivos países, y su visita el miércoles a la zona fronteriza.

"Por eso es la coordinación, por eso los dos jefes de Comando Conjunto coordinan con las fuerzas militares para que no haya ningún desliz y se sepa qué es lo que va a hacer cada uno y en qué áreas", matizó.

FRONTERAS CERRADAS

Respecto a la situación en la frontera de Ecuador con Colombia, donde también se registra una afluencia numerosa de migrantes que desean alcanzar el territorio ecuatoriano para seguir camino hacia el sur, Jarrín la equiparó a la que se reporta en el límite con Perú.

Y mencionó una propuesta elevada por el alcalde de Huaquillas, en la frontera ecuatoriana-peruana, de establecer un corredor humanitario para emigrantes.

"Estamos tratando de ayudar, el que haya un corredor humanitario, lo está pidiendo el alcalde de Huaquillas", afirmó sin ofrecer detalles adicionales más que esa y que la cuestión generada en la frontera centrarán el Gabinete Intersectorial de Seguridad convocado hoy.

Con todo, el ministro recordó que las fronteras de los países vecinos se encuentran cerradas y Ecuador solo permite el tránsito de exportaciones e importaciones y no de personas.

"Las Fuerzas Armadas lo que hacen es mantener la decisión del cierre de fronteras", concluyó.